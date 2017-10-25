MHP'yi ele geçiremeyerek saf dışı kalan Meral Akşener, kirli planlarını devreye sokabilmek için yeni partisini kurdu. Akşener bugün yaptığı toplantıda partisini tanıttı, partinin adı İyi Parti olarak duyurulurken partinin amblemi ve sloganı üzerine tartışmalar ortaya çıktı.

Güneş sembolü olan sarı ve gök mavisi tonlarını içeren logosunun ardından Akşener'in partisinin adının "İYİ PARTİ" olduğu öğrenildi. Akşener'in sloganı ise: Türkiye'ye çok iyi gelecek.

Partinin simgesinin de sloganının da çalıntı olduğu ortaya çıktı. Güneş simgesi, FETÖ desteğiyle seçimlerde kullanılan partilerin logolarıyla benzerlik gösteriyor. 1 Kasım seçimleri öncesinde kurdurulan TURK Parti logosu da 8 çizgili güneşti, yine aynı şekilde referandumda CHP'nin hayır kampanyasında kullandığı amblem ve simgeler de aynı figürü taşıyordu.

AK Partili Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel de seçimlerde "İyi gelecek" sloganı kullanmıştı. Yaşanan bu durum "Meral Akşener iyi aşırmış" yorumlarına sebep oldu.





Menderes Türel'in önceki seçimlerde kullandığı logo ve slogan