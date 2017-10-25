MHP'yi ele geçiremeyerek saf dışı kalan Meral Akşener, kirli planlarını devreye sokabilmek için yeni partisini kurdu. Akşener bugün yaptığı toplantıda partisini tanıttı, partinin adı İyi Parti olarak duyurulurken partinin amblemi ve sloganı üzerine tartışmalar ortaya çıktı.
Güneş sembolü olan sarı ve gök mavisi tonlarını içeren logosunun ardından Akşener'in partisinin adının "İYİ PARTİ" olduğu öğrenildi. Akşener'in sloganı ise: Türkiye'ye çok iyi gelecek.
Partinin simgesinin de sloganının da çalıntı olduğu ortaya çıktı. Güneş simgesi, FETÖ desteğiyle seçimlerde kullanılan partilerin logolarıyla benzerlik gösteriyor. 1 Kasım seçimleri öncesinde kurdurulan TURK Parti logosu da 8 çizgili güneşti, yine aynı şekilde referandumda CHP'nin hayır kampanyasında kullandığı amblem ve simgeler de aynı figürü taşıyordu.
AK Partili Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel de seçimlerde "İyi gelecek" sloganı kullanmıştı. Yaşanan bu durum "Meral Akşener iyi aşırmış" yorumlarına sebep oldu.
Menderes Türel'in önceki seçimlerde kullandığı logo ve slogan
Akşener'in partisinin sosyal medyada kullandığı logo ve slogan
BÜYÜK BENZERLİK
Başkan Menderes Türel, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Antalya'nın adayı olarak gösterildikten sonra seçim propagandası döneminde, 'Menderes Türel Antalya'ya iyi gelecek', 'Antalya'ya iyi gelecek' sloganları ve güneş logosunu kullanmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türel, seçim sonrasından bugüne kadarki süreçte de 'İyi gelecek' temalı sloganı ve güneş logosunu kullanmayı sürdürdü. Akşener'in kuruluşunu açıkladığı İyi Parti'nin logosunda yer alan güneşle, Türel'in kullandığı güneş logosunun benzer olduğu görüldü. İyi Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularda 'İyi Parti Türkiye'ye çok iyi gelecek' şeklindeki slogan da Türel'in kullandığı sloganlarla büyük benzerlik taşıyor.
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sayın meral akşener amerikada hillary clintan ile bir masada karşı karşıya oturup neler konuştu? Aynı odada daha sonra da selahattin demirtaş ve gülten kışanak hillary clintanla başbaşa neler konuştular? Meral hanım gizli kapaklı aynı salonda, aynı odada hillary ile nelerin pazarlığını yaptı, aynı odada selahattin demirtaş ile hangi emir ve direktifleri aldılar ve hangi projeleri görüştüler ve hangi konuda anlaştılar, hillary hanımla demirtaşla aynı platformda nasıl buluştular? Belki de ikisi ekipleriyle ve amerikan elçisiyle birlikte aynı uçakta amerikaya gitmişlerdir. Ayrıca sayın akşener "Darbeden önce başbakan olacağım, başbakan olacağım, 15 temmuzda neler olacak neler derken kesinlikle darbeden haberi vardı ve görev bekliyordu. bu millete ihanet edenlerle el ele olmak sayın milliyetçi geçinen meral hanıma yakışıyor mu? Bu sorulara cevap versin.bahsettiğim hillary clintanla görüşmenin fotoğrafları internette vardır. vah milletim vah milliyetçilere, kiminle beraberler? vah
GÜNEŞ LOGOSU GENELDE SATANİST YAPININ GÜNEŞ (RA) DİNİNİN SEMBOLÜDÜR.. DÜNYAYI YÖNETEN KÜRESEL AİLELERİN KULLANDIĞI (ÜÇGEN,PİRAMİT,GÖZ,YILAN ÇATAL DİLİ,EJDERHA VE GÜNEŞ) SEMBOLLERDENDİR.
15 Temmuz'dan önce 9 Temmuz'da KONGRE diye boşu tutturmamış! Ha bu arada "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sloganı da ayrı bir ip ucu! Darbecilerin sloganı ne idi; YURTA SULH KONSEYİ! Nasıl tesadüf ama!
fetö' ye siyasi kalkan olma görevi verildi bu kişiye... mhp ve akparti' den oy koparıp mecliste zayıflatmak safları bozmak niyetindeler... parti logo, kullanılan renkler, yurtta sulh söylemi, 15 temmuz' dan sonra başbakan olacağım... hesabı hala sorulmadı
Deyil aksener kim ne kurarsa kursun yel kayadan toz alir , rahmetli M. yazicioglu da büyük umutlarla kurdu partisini o kadar popüler oldugu halde föto destekli nin mi MHP nin önünü kesecek gülerim batida yanlis ata oynuyor erdogana rakip gösteriyor akillarinca erdogani yikacak diye balon ellerinde patlar benden söylemesi
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