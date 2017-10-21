Gün gelecek bu manşetlerin ayağına takılacak Ertuğrul Özkök!

Türkiye'nin Soros'u Osman Kavala yakalandı yurt dışındaki ortakları ve içerideki işbirlikçileri panikledi. Kavala'yı aklama görevini üstlenen Hürriyet boş durmadı, iş adamı kılıklı terör destekçisi için 'hayırsever ve aydın iş adamı' imajı oluşturmaya çalıştı. Aydın Doğan'ın tetikçisi ve Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök ise bugünkü yazısında tehditler savurdu. Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala'nın gerçek yüzünü ortaya seren medya mensuplarını korkutmaya çalıştı.



BÖYLE TEHDİT ETTİ

Yazısında "Osman Kavala hepsinin manşetinde... Sanki uzun süredir biriktirdikleri bir kinin davasını sürdürüyorlar. O hınçla... "Kızıl Soros" demişler... "Terörün finansörü" demişler... Bakın burada böyle şeylerden canı ve vicdanı çok yanmış bir büyüğünüz olarak söylüyorum... Gün gelecek bu manşetler hepinizin ayağına takılacak... Gün gelecek, devran dönecek... Böyle vicdansız manşetlerde, kendi suretinizi göreceksiniz..." ifadelerini kullanan Özkök, Soros'a kalkan oldu.

Ne var ki terör finansörü bir iş adamının kirli bağlantılarını ortaya çıkaranlara kin kusan Özkök, 28 Şubat döneminde Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yaparken attığı basının yüz karası manşetleri unutmuşa benziyor.Hürriyet'in geçmiş manşetleri arasında, "Gerekirse silah bile kullanırız, Alternatif hazır, Refahsız arayış, Bu defa işi silahsız kuvvetler halletsiz, Alternatif hazır, Baba hazır, Gitti gidiyor, Yapayalnız kaldılar, Hükümet hemen bitmeli" gibi algı manşetleri de yer alıyor.Hürriyet, 28 Şubat'ın baş aktörlerinden biriydi. Darbecilerin algı yönetiminin merkezi oldu. O tarihlerde atılan manşetler halen utançla hatırlanıyor. Şevket Kazan için "Bakan değil militan" manşeti atan gazete sonraki süreçte Necmettin Erbakan'ı siyasetten çıkartmak için "Ya uy ya çekil", 28 Şubat MGK toplantısını kast ederek "Gözler Cuma'da", Refah Partili milletvekillerin demokratik istekleri karşısında "Tahrikler bitmiyor", bir genelkurmay yetkilisin ağzından "Bu defa işi silahsız kuvvetler çözsün", diğer bir yetkiliden ise "Gerekirse silah bile kullanırız" manşetleri attı. Bugün yine sahnede olan Fethullah Gülen de "Beceremediniz, artık bırakın" sözleri ile Hürriyet'in utanç manşetini süsledi.

MUHTAR BİLE OLAMAZ MANŞETİNİ ATTI

Hürriyet daha sonra ise Ahmet Kaya'ya linç kampanyasını başlatarak önce "Ayıp ettin gözüm" sonra da "Vay şerefsiz" başlıklarını atma cüretini gösterdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şiir okuduğu için siyasi yasaklı haline gelince ise "Erdoğan muhtar bile olamaz" diyen yine Hürriyet'ti. Erdoğan hükümetinde de sahne alan Hürriyet, meclisin başörtüsü hakkında kanun değişikliği için "411 el kaosa kalktı" diyerek meclisin üstünlüğünü ayaklar altına aldı.