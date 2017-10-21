Özkök tehdit etti

Kaleme aldığı yazılarla sürekli gündem olan Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında alenen tehditler savurdu. FETÖ'den gözaltına alınan bir 'İş adamına' sahip çıkan Özkök şahıs ile ilgili manşet atan habercilere tehdit yağdırdı.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda önceki akşam gözaltına alından işadamı Osman Kavala'ya yönelik suçlamaların 'Anayasal Düzeni Cebir ve Şiddet Kullanarak Değiştirmeye Teşebbüs Etmek' ve 'Cebir Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs' olduğu öğrenildi.
ÖZKÖK'TEN TEHDİT: GÜN GELECEK DEVRAN DÖNECEK
Yazısında "Osman Kavala hepsinin manşetinde... Sanki uzun süredir biriktirdikleri bir kinin davasını sürdürüyorlar. O hınçla... "Kızıl Soros" demişler... "Terörün finansörü" demişler... Bakın burada böyle şeylerden canı ve vicdanı çok yanmış bir büyüğünüz olarak söylüyorum... Gün gelecek bu manşetler hepinizin ayağına takılacak... Gün gelecek, devran dönecek... Böyle vicdansız manşetlerde, kendi suretinizi göreceksiniz..." ifadelerini kullanan Özkök'ün FETÖ'den suçlanan bu isme neden böyle can cansiparane kalkan olduğu bazı soruları da beraberinde getirdi.
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ŞU VATAN HAYİNLERİNE BAKARMISIN.AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE.ALLAH AŞKINA BUNLAR NEREDE YAŞIYORLAR BUNLAR KİMİN ÇOCUKLARI.
Zarar göreceklerdir, ondan hoplamıştır.
Teröre destek veren her kişi TC DEVLETİ tarafından fişlenir senelerdir böyledir gün gelir yargı karşısında hepsi hesap verir patronu A.D olsa bile
28 ŞUBATTA attığın manşetleri unutmadık hadi oradan kimlere yol gösterdiğini nasıl algı operasyonu yaptığınızı bu millet biliyor kuru tehditlere kanımız tok 15 Temmuzda dahamı kötüsünü göreceğiz işine bak kalemşörlüğüne devam et senin okuyan azınlık bir gurup var o sana yeter
CİA nın yayın organı HÜRRİYET ve TETİKÇİLERİ
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