Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklama, FOX TV haber sunucu İsmail Küçükkaya'nın Bakan Kaya'nın eşine attığı alçak iftira hakkında "Çok terbiyesizce, adice bir iftira. Böyle bir şey söz konusu değil. Terbiyeden yoksun olan söyleyen, yazanı sufle eden her kimse bunun hukuki bedelini ödemek durumunda. Ben bakanımıza söyledim, bizzat takip edeceğim dedim" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşine ByLock kullandığı iftirası atan FOX'un soytarısı İsmail Küçükkaya'ya sert tepki verdi.
'BİZZAT TAKİP EDECEĞİM' Erdoğan, Bakan Fatma Betül SayanKaya'nın eşinde ByLock bulunduğu iddiasınaise sert çıktı. "Çok terbiyesizce, adice bir iftira.Böyle bir şey söz konusu değil. Terbiyeden yoksunolan söyleyen, yazanı sufle eden her kimse bununhukuki bedelini ödemek durumunda. Benim bayanbakanıma ahlaksızca, adice yakıştırma yapamazsınız.Biri TV'den sufle ediyor, diğeri yazılı haber halinegetiriyor. Ben bakanımıza söyledim, bizzat takipedeceğim dedim" ifadesini kullandı.
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