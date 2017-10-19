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Erdoğan'dan 'un soytarısına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklama, TV haber sunucu 'nın Bakan Kaya'nın eşine attığı alçak iftira hakkında "Çok terbiyesizce, adice bir iftira. Böyle bir şey söz konusu değil. Terbiyeden yoksun olan söyleyen, yazanı sufle eden her kimse bunun hukuki bedelini ödemek durumunda. Ben bakanımıza söyledim, bizzat takip edeceğim dedim" ifadesini kullandı.

Erdoğandan FOXun soytarısına sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşine ByLock kullandığı iftirası atan 'un soytarısı 'ya sert tepki verdi.

'BİZZAT TAKİP EDECEĞİM'
Erdoğan, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinde ByLock bulunduğu iddiasına ise sert çıktı. "Çok terbiyesizce, adice bir iftira. Böyle bir şey söz konusu değil. Terbiyeden yoksun olan söyleyen, yazanı sufle eden her kimse bunun hukuki bedelini ödemek durumunda. Benim bayan bakanıma ahlaksızca, adice yakıştırma yapamazsınız. Biri TV'den sufle ediyor, diğeri yazılı haber haline getiriyor. Ben bakanımıza söyledim, bizzat takip edeceğim dedim" ifadesini kullandı.

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  • 19 Ekim 2017, Perşembe 01:53
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