Yalan mesaisini Fox TV ve Sözcü yürütüyor!

Fox TV ve Sözcü yalan habercilikte çığır açtı! Fakat bu sefer haddini fazlasıyla aştı. FETÖ'nün ekran kuklası İsmail Küçükkaya, yaptığı yalan haberde Bakan Kaya'ya iftira attı! 'Eşinde ByLock çıkan bakan kim?' haberi kısa sürede yalanlanan Küçükkaya ve FOX TV'ye sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü.
JET YALANLAMA
Fakat yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı! Bakan Betül Sayan Kaya, twitterdan açıklama yaparak, haberin tamamen asılsız olduğunu ve iftiralara karşı hukuki işlem başlatılacağını açıkladı. Bakan Kaya, "Bazı basın organlarında eşim ve şahsım hakkında yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır. İftiralara karşı gerekli hukuki işlemi başlatıyorum" dedi.
Bu olay ise FETÖ'nün kolunun hala Sözcü ve FOX TV'ye uzandığını bir kez daha gözler önüne serdi.
İşte o yalan:
Bakan Kaya yalanladı:
Sözcü'de skandal yalana böyle eşlik etti:
kalan karakter 1000
Siyonizmin Türkiyedeki şubesi FOX tv ,ye ve onun satılık köpeklerine iyi bir ders vermenin zamanı gelmedimi?. savcıları göreve çağırıyorum. Bu tv kanalı sürekli kin ve düşmanlık empoze ediyor.
kork Allahtan korkmayandan!!! İftira Müslüman için çok ciddi bir suçtur ama gayri müslimler için böyle bir sıkıntı yok... Rabbim iftiraya uğratmasın!!!!
Sayın bakana karşı iyi çalışıyorlar demek ki iyi bir şey yapıyor ki bunlar havlıyor
bu tv nin yayınını durdurmaları lazım. Türkiye için Türk insanı için zararlı bir neşriyat.
ismail kucukkaya ve borozanci basi portakalin söyledikelrinin 10 da 9 u hukumete karsi yaptiklari yayin ve hala begenmedikleri hukumeti elestirmenin bir spikerlik basarisi gibi yaymaya calismalarini kiniyorum su cagda gecmsite söylenenleri önumuze koyarak sanki basarisizlikmis gibi lanse etmeye bayiliyorlar oysaki siyasette dun dundur bugune bakalim diye sn demireli unutuyorlar akillarinca cook cinler ya.
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