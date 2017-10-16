Yalan mesaisini Fox TV ve Sözcü yürütüyor!

Fox TV ve Sözcü yalan habercilikte çığır açtı! Fakat bu sefer haddini fazlasıyla aştı. FETÖ'nün ekran kuklası İsmail Küçükkaya, yaptığı yalan haberde Bakan Kaya'ya iftira attı! 'Eşinde ByLock çıkan bakan kim?' haberi kısa sürede yalanlanan Küçükkaya ve FOX TV'ye sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü.



JET YALANLAMA

Fakat yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı! Bakan Betül Sayan Kaya, twitterdan açıklama yaparak, haberin tamamen asılsız olduğunu ve iftiralara karşı hukuki işlem başlatılacağını açıkladı. Bakan Kaya, "Bazı basın organlarında eşim ve şahsım hakkında yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır. İftiralara karşı gerekli hukuki işlemi başlatıyorum" dedi.



Bu olay ise FETÖ'nün kolunun hala Sözcü ve FOX TV'ye uzandığını bir kez daha gözler önüne serdi.



İşte o yalan:





Bakan Kaya yalanladı:





Sözcü'de skandal yalana böyle eşlik etti: