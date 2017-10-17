Emniyet'ten Bakan Kaya açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, sözde gazeteci İsmail Küçükkaya'nın ortaya attığı "Aile Bakanı'nın eşinde ByLock tespit edildi" haberiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

İşte EGM'den yapılan o açıklama

FETÖ terör örgütünün haberleşme aracı olarak kullandığı bylock iletişim programının adli delil olma özelliğini boşa çıkarmaya ve FETÖ ile mücadele kararlılığımızda hedef saptırmaya yönelik gayretler olduğu daha önceki açıklamalarımızda belirtilmiştir.

Kişi, kurum ve makamları yıpratma amacıyla yine bu yönde çalışıldığı görülmektedir. Görsel, yazılı ve sosyal medyada yapılan haber ve paylaşımlarda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın bylock kullanıcısı olduğuna dair iddialar gerçekdışı bilgilerle toplumu yanıltmaya yönelik olup tamamen asılsızdır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen ve Genel Müdürlüğümüz tarafından da 81 İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderilen bylock listelerinde Sayın Bakanın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır.

FETÖ ve tüm terör örgütleri ile mücadelemiz bütün hedef saptırma gayretlerine rağmen aynı kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.​