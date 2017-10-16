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ve 'ye sert tepki

ve 'nün Bakan Kaya'ya yönelik çirkin iftirasına tepkiler çığ gibi büyüyor...

FOX ve Sözcüye tepkiler çığ gibi büyüyor

Türk ve İslam düşmanlığıyla bilinen TV, alçaklıkta zirve yaptığını bir kez daha gösterdi. 'Eşinde ByLock çıkan bakan kim?' yalanıyla Bakan Kaya'yı hedef alıp büyük bir alçaklığa imza atan FOX ve 'ye sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.

Bakan Kaya'ya yönelik çirkin iftiraya Twitter kullanıcıları kayıtsız kalmadı. FOX'un soytarısı 'ya ve Sözcü'ye yönelik, #YalancıFoxSözcüÖzürDile hashtagiyle tepki gösterildi. İşte o tweetlerden bazıları:
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 18:48
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Abdulhamit Abdulhamit

Yahudi kanalında çalışan satılmış türkler bu aşağılık köpekler.Chp deki satılmış fetoculer eren erdem , barış yarkadaş , mahmut tanal ....... Pkk lılar Sezgin Tanrıkulu ..........

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2017 10:44
deli balta deli balta

onurlu düzgün insanlara saldıran bu katillerden bizleri kim kurtaracak niye çamurcuların attığı çamur yanlarına kar kalıyor bunu çıksın bir devlet yetkilisi gerekçeli anlatsın vatandaş olarak arz ediyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2017 09:23
METİJ METİJ

FOX TV KAPANSIN olayın çözümü gayet basit

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 21:54
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