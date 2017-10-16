Türk ve İslam düşmanlığıyla bilinen FOX TV, alçaklıkta zirve yaptığını bir kez daha gösterdi. 'Eşinde ByLock çıkan bakan kim?' yalanıyla Bakan Kaya'yı hedef alıp büyük bir alçaklığa imza atan FOX ve Sözcü'ye sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.



Bakan Kaya'ya yönelik çirkin iftiraya Twitter kullanıcıları kayıtsız kalmadı. FOX'un soytarısı İsmail Küçükkaya'ya ve Sözcü'ye yönelik, #YalancıFoxSözcüÖzürDile hashtagiyle tepki gösterildi. İşte o tweetlerden bazıları:







