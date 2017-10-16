Türk ve İslam düşmanlığıyla bilinen FOX TV, alçaklıkta zirve yaptığını bir kez daha gösterdi. 'Eşinde ByLock çıkan bakan kim?' yalanıyla Bakan Kaya'yı hedef alıp büyük bir alçaklığa imza atan FOX ve Sözcü'ye sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.
Bakan Kaya'ya yönelik çirkin iftiraya Twitter kullanıcıları kayıtsız kalmadı. FOX'un soytarısı İsmail Küçükkaya'ya ve Sözcü'ye yönelik, #YalancıFoxSözcüÖzürDile hashtagiyle tepki gösterildi. İşte o tweetlerden bazıları:
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Yahudi kanalında çalışan satılmış türkler bu aşağılık köpekler.Chp deki satılmış fetoculer eren erdem , barış yarkadaş , mahmut tanal ....... Pkk lılar Sezgin Tanrıkulu ..........
onurlu düzgün insanlara saldıran bu katillerden bizleri kim kurtaracak niye çamurcuların attığı çamur yanlarına kar kalıyor bunu çıksın bir devlet yetkilisi gerekçeli anlatsın vatandaş olarak arz ediyoruz
FOX TV KAPANSIN olayın çözümü gayet basit
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