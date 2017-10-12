Açıkça ABD mandası olalım de de rahatla CHP!

FETÖ'cü ABD ajanının Amerikan Konsolosluğu'nda çalıştığı ortaya çıktı, yakalanan Metin Topuz tutuklandı, FETÖ bağlantılı bir kişi için daha yakalama kararı çıkarıldı. Ajanları tek tek ortaya çıkan ABD kudurdu. Türkiye'yi yola getirmeye çalıştı. Diş geçiremeyince de Türkiye'ye vize ambargosu uygulamaya başladı. Türkiye de boş durmadı karşılıklılık ilkesini uyguladı, onurlu bir dik duruş sergiledi aynı sebeplerle ABD'deki büyükelçiliğinden vize işlemlerini durdurdu.



ABD'nin bu hamlesi sonrası Türkiye'nin hakkını yedirmemesi ve dik duruşu içerideki manda zihniyetlileri de çıldırttı, bu zihniyet "battık, bittik" edebiyatı yapmaya başladı.



Bu ajan krizinde ülkesinin yanında olmayan bir kesim de CHP'ydi. CHP, Türkiye'nin kararının yanlış olduğunu savunarak, ABD'nin çıkarlarına hizmet etmeyi sürdürdü, milli bir duruş sergileyemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Uzun yıllardır sadece ileri garnizon gibi görülen bir ülkenin aldığı kararları hayata geçirme iradesi göstermesini kabul edemiyorlar. Alan elden veren el durumuna gelmemiz birilerinin kabusudur" sözünü haklı çıkarırcasına, Türkiye'nin bağımsız politikalar izlemesini hazmedemediler.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Vize krizinin Türkiye'ye maliyeti 50 milyar TL" açıklamasını yaptı.

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CHP'li Bülent Tezcan ise krizin maliyetinin 63 milyar TL olduğunu savundu.



