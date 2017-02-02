Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti tarafından Ankara'da düzenlenen "Sivil Toplum Farkındalık ödülleri" töreninde konuştu. SABAH Gazetesi'nin de ödül aldığı törende konuşan Başbakan Yıldırım, eşi Hülya Sancaklı'yı kaybeden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya da başsağlığı diledi. Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "dayatma ile anayasa olmaz" sözlerine de cevap verdi. Yıldırım, "Bugünlerde de kafa karıştırıcı çok şeyler söyleniyor, yazılıyor. Biz daha topa girmedik, herkes eteğindeki taşı döksün, kafasındaki bütün sorunları düşünceleri ortaya koysun. Biz de çıkıp hangisinin doğru hangisinin doğru olmadığını anlatacağız" dedi ve ekledi: Sayın ana muhalefet partisinin genel başkanı diyor ki, "dayatma ile anayasa olmaz". Hayyalessalah. Bu meclisi yok saymaktır. Kılıçdaroğlu'na daha yola çıkmadan şunu söyledim, "Siz teklifinizi getirin, biz de getirelim. Millete götürelim, millet hangisine karar veriyorsa bu olsun." Buna da yanaşmıyor. Ne yapacağız söyleyin? Bizim getirdiğimiz teklife "hayır" diyeceksin, ona da olur, itirazımız yok. Ama demokratik sistemi sindireceksin. Milletin iradesini yok sayarsanız günü gelir millet de sizi yok sayar. Bu talihsiz beyanatı biran önce düzeltmesi gerekli olur diye düşünüyorum...
SABAH'A ÖDÜL
"Farkındalık" ödülü için STK'lardan 2 bin başvuru yapıldı. Bunlar arasından ise 15 proje ödüle layık görüldü. Törende, "15 Temmuz Darbe Girişimi: Olaylar ve Gerçekler", SABAH Gazetesi'ne "insan hakları" dalında ödül kazandırdı. Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Grup Müdürü Fecir Alptekin, SABAH Gazetesi adına ödülü Başbakan Yıldırım'ın elinden aldı.
SABAH'A ÖDÜL
"Farkındalık" ödülü için STK'lardan 2 bin başvuru yapıldı. Bunlar arasından ise 15 proje ödüle layık görüldü. Törende, "15 Temmuz Darbe Girişimi: Olaylar ve Gerçekler", SABAH Gazetesi'ne "insan hakları" dalında ödül kazandırdı. Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Grup Müdürü Fecir Alptekin, SABAH Gazetesi adına ödülü Başbakan Yıldırım'ın elinden aldı.
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