Timur Cihantimur’un avukatları psikolojisi bozuldu dedi! Savcı gerçekleri ortaya döktü: Babasıyla görüntülü bile konuşuyor

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok , kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.

GÜVENLİK TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

VOA'nın haberine göre; Cihantimur'un tutuklu bulunduğu New Jersey eyaletinin Newark kentindeki ceza yerleşkesinin ne kadar güvenli olduğu konusunda avukatları ile savcılık arasındaki tartışma sürüyor. Avukatları Cihantimur'un güvende olmadığı için şartlı tahliyesini isterken, savcılık ise buna karşı çıkıyor. Cihantimur'un tahliyesiyle ilgili son kararı hakim Donald Cabbel verecek.