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Timur Cihantimur'un avukatları psikolojisi bozuldu dedi! Savcı gerçekleri ortaya döktü: Babasıyla görüntülü bile konuşuyor

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un ABD'deki yargı süreci devam ediyor. Cihantimur'un avukatları, Cihantimur’un geçtiğimiz ay telefon sırasındayken uğradığı saldırı sonrası psikolojisinin bozulduğunu iddia ederek şartlı tahliye talep etti. Savcılık ise Cihantimur’un psikolojisinin bozuk olmadığını haftasonları aile bireyleriyle görüşebildiği, kaldığı bölümde telefon bulunduğu ayrıca Türkiye’deki babası ve aile bireyleriyle Zoom aracılığıyla görüntülü olarak görüştüğü belirtti.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 12:22 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 12:22
Timur Cihantimur’un avukatları psikolojisi bozuldu dedi! Savcı gerçekleri ortaya döktü: Babasıyla görüntülü bile konuşuyor

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.

İkilinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili davalar görülmeye devam ederken, yeni gelişmelerin yaşandığı öğrenildi.

GÜVENLİK TARTIŞMALARI SÜRÜYOR
VOA'nın haberine göre; Cihantimur'un tutuklu bulunduğu New Jersey eyaletinin Newark kentindeki ceza yerleşkesinin ne kadar güvenli olduğu konusunda avukatları ile savcılık arasındaki tartışma sürüyor. Avukatları Cihantimur'un güvende olmadığı için şartlı tahliyesini isterken, savcılık ise buna karşı çıkıyor. Cihantimur'un tahliyesiyle ilgili son kararı hakim Donald Cabbel verecek.

Timur Cihantimur'un yakalanma anları.Timur Cihantimur'un yakalanma anları.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU
Avukatları mahkemeye gizlilik kararıyla sundukları psikiyatri uzmanının raporunun ekinde, Cihantimur'un geçtiğimiz ay telefon sırasındayken uğradığı saldırı sonrası psikolojisinin bozulduğunu, tutulduğu ceza yerleşkesinin güvensiz olduğunu, ayrıca yeniden saldırıya uğrama riskinin olduğu gerekçesiyle şartlı tahliyesini istemişti.

SAVCI: ŞARTLARI KÖTÜ DEĞİL
Savcı Yardımcısı Kristine Kearney ise mahkemeye sunduğu son dilekçede, Cihantimur'un Newark'taki çocuk ve gençlik yerleşkesinde içinde bulunduğu şartların kötü ve güvensiz olmadığını savundu

Savcılık, Cihantimur'un sabah 8'den öğleden sonra 4'e kadar derslere katıldığını belirtti. Cihantimur'un kaldığı odada kitap okuduğu, bazen de kart oyunları oynadığının tespit edildiğini belirtti.

BABASIYLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYOR
Cihantimur'un haftasonları aile bireyleriyle görüşebildiği, kaldığı bölümde telefon bulunduğu ayrıca Türkiye'deki babası ve aile bireyleriyle Zoom aracılığıyla görüntülü olarak görüştüğü belirtildi.

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