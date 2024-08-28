Timur Cihantimur’un avukatları psikolojisi bozuldu dedi! Savcı gerçekleri ortaya döktü: Babasıyla görüntülü bile konuşuyor

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.
İkilinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili davalar görülmeye devam ederken, yeni gelişmelerin yaşandığı öğrenildi.
GÜVENLİK TARTIŞMALARI SÜRÜYOR
VOA'nın haberine göre; Cihantimur'un tutuklu bulunduğu New Jersey eyaletinin Newark kentindeki ceza yerleşkesinin ne kadar güvenli olduğu konusunda avukatları ile savcılık arasındaki tartışma sürüyor. Avukatları Cihantimur'un güvende olmadığı için şartlı tahliyesini isterken, savcılık ise buna karşı çıkıyor. Cihantimur'un tahliyesiyle ilgili son kararı hakim Donald Cabbel verecek.
Timur Cihantimur'un yakalanma anları.
PSİKOLOJİSİ BOZULDU
Avukatları mahkemeye gizlilik kararıyla sundukları psikiyatri uzmanının raporunun ekinde, Cihantimur'un geçtiğimiz ay telefon sırasındayken uğradığı saldırı sonrası psikolojisinin bozulduğunu, tutulduğu ceza yerleşkesinin güvensiz olduğunu, ayrıca yeniden saldırıya uğrama riskinin olduğu gerekçesiyle şartlı tahliyesini istemişti.