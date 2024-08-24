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Son dakika: Savcılık Timur Cihantimur için kararını verdi: Türkiye'ye iade edilmeli

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un ABD'deki yargı süreci devam ediyor. Savcılık, Cihantimur’un yargılandığı mahkemeye bugün sunduğu dilekçede sanığın Türkiye’ye iade edilmesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını istedi.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 10:56 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 11:07
Son dakika: Savcılık Timur Cihantimur için kararını verdi: Türkiye’ye iade edilmeli

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.

İkilinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili davalar görülmeye devam ederken, yeni gelişmelerin yaşandığı öğrenildi.

KARAR DURUŞMA ÖNCESİNDE ALINSIN
VOA'nın haberine göre; Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısı Vekili Joshua S. Levy, Cihantimur'un yargılandığı mahkemeye bugün sunduğu dilekçede sanığın Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını istedi.

Başsavcı Vekili Levy, mahkemeden ayrıca Cihantimur'un taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Türkiye'ye iade edilebilir olduğunu tasdik etmesi için kararını ABD Dışişleri Bakanlığı'na sunmasını talep etti.

Timur Cihantimur'un yakalanma anları.Timur Cihantimur'un yakalanma anları.

Savcılık Cihantimur'un avukatlarının daha önce hakime yaptıkları başvuruda davanın düşürülmesi talebine de itiraz etti. Savcılığın Cihantimur'un iadesini istediği 22 sayfalık dilekçenin tamamı dava kayıtlarına geçerken, aralarında sanığın psikiyatri raporunun da bulunduğu serbest kalmasına itiraz dilekçesi de kısmen gizlilik kararıyla dava kayıtlarında yer aldı.

Savcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede Cihantimur'un işlediği suçla ilgili Türk Ceza Kanunu'na göre 10 yıl hapsi istenebileceğine, aynı suçun ABD'de işlenmesi durumundaysa 8 yıla kadar hapsinin istenebileceğine dikkat çekildi.

SON DURUŞMA
Savcılık, Cihantimur'la ilgili son bir iade duruşmasının yapılması ancak duruşmada Türkiye'nin iade için sunduğu delillerin değerlendirilerek anlaşmaya uygunluk ve ABD hukukunda tanımlanan tasdik için yasal gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Savcılık, yapılacak iade duruşmasında mahkemenin kararıyla ilgili bir değişikliğin olmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İade duruşması bir ceza yargılaması değildir. Amacı, kaçağın suçluluğunu veya masumiyetini belirlemek değil, anlaşma kapsamındaki suçlamaların yeterliliğine karar vermektir. Sanığın yargılanması iade edileceği ülke olan Türkiye'deki mahkemede yapılacaktır. Duruşmanın sınırlı niteliği nedeniyle, özel usul ve delil kuralları geçerlidir. Bir ceza davasında sanığa tanınan haklar, uluslararası iade işlemleri yapılan bir kaçak için geçerli değildir. Suçluların iadesi anlaşmaları duruşmada canlı tanık ifadesini gerektirmez, hatta öngörmez. Bu nedenle mahkemede sanığın iadesini engelleyecek bir tanık ifadesi olmayacaktır. Mahkeme, Cihantimur'un davanın düşürülmesi talebini reddetmeli ve Türkiye'ye iadesine karar vermelidir. Mahkemenin sanığın iadesiyle ilgili kararını onay için yapılacak duruşması öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı'na tasdik için sunması için yasal gereklilikler şimdiye kadar karşılanmıştır'' ifadesi kullanıldı.

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