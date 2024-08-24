Son dakika: Savcılık Timur Cihantimur için kararını verdi: Türkiye’ye iade edilmeli

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok , kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.

Başsavcı Vekili Levy, mahkemeden ayrıca Cihantimur'un taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Türkiye'ye iade edilebilir olduğunu tasdik etmesi için kararını ABD Dışişleri Bakanlığı'na sunmasını talep etti.

KARAR DURUŞMA ÖNCESİNDE ALINSIN VOA'nın haberine göre; Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısı Vekili Joshua S. Levy, Cihantimur'un yargılandığı mahkemeye bugün sunduğu dilekçede sanığın Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını istedi.

Timur Cihantimur'un yakalanma anları.

Savcılık Cihantimur'un avukatlarının daha önce hakime yaptıkları başvuruda davanın düşürülmesi talebine de itiraz etti. Savcılığın Cihantimur'un iadesini istediği 22 sayfalık dilekçenin tamamı dava kayıtlarına geçerken, aralarında sanığın psikiyatri raporunun da bulunduğu serbest kalmasına itiraz dilekçesi de kısmen gizlilik kararıyla dava kayıtlarında yer aldı.

Savcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede Cihantimur'un işlediği suçla ilgili Türk Ceza Kanunu'na göre 10 yıl hapsi istenebileceğine, aynı suçun ABD'de işlenmesi durumundaysa 8 yıla kadar hapsinin istenebileceğine dikkat çekildi.