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Katil Timur Cihantimur'un 112 ses kayıtları ortaya çıktı: Adam ölüyor, hayatım bitti

İstanbul Eyüpsultan’daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan ve kazadan hemen sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kaza sonrasına ait ses kaydı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 23:32 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 00:01
Katil Timur Cihantimur’un 112 ses kayıtları ortaya çıktı: Adam ölüyor, hayatım bitti

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İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki katil Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı.

Katil Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok (Takvim.com.tr)Katil Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok (Takvim.com.tr)

112 SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın 112 kayıtları ortaya çıktı


Kati Timur Cihantimur'un kazadan hemen sonraki 112 Acil Servis telefon konuşmaları ortaya çıktı.

Katil Timur Cihantimur'un 112 ses kayıtları ortaya çıktı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Katil Timur Cihantimur'un 112 ses kayıtları ortaya çıktı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"BİRİNE VURDUM, HEMEN GEL. HAYATIM BİTTİ"
Ses kayıtlarında Cihantimur'un Adem isimli bir kişiyi arayarak, "Adem ağabey yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Birine vurdum, hemen gel. Hayatım bitti" dediği duyuluyor.

Katil Timur Cihantimur'un 112 ses kayıtları ortaya çıktı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Katil Timur Cihantimur'un 112 ses kayıtları ortaya çıktı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Cihantimur'un aracının otomatik olarak 112 Acil Servisi aradığı ve kimsenin cevap vermediği de duyuluyor.

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