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Rojin Kabaiş öldürüldü mü? Cansız bedenini bulan kişi A Haber'e konuştu! Acılı baba olay gününü anlattı

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ın cesedi 18 gün sonra bulundu. Rojin'in cansız bedenini bulan kişi A Haber'e konuştu. Kabaiş'in bedeninden alınan 100'e yakın numune, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan Rojin'in acılı babası olay gününü anlattı.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 18:38 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 11:00
Rojin Kabaiş öldürüldü mü? Cansız bedenini bulan kişi A Haber’e konuştu! Acılı baba olay gününü anlattı

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni 18 gün sonra bulundu.

Rojin Kabaiş öldürüldü mü? Cansız bedenini bulan kişi A Haber’e konuştu! Acılı baba olay gününü anlattı

20 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden karayolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

Rojin Kabaiş öldürüldü mü? Cansız bedenini bulan kişi A Haber’e konuştu! Acılı baba olay gününü anlattı

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Rojin Kabaiş'in Van Gölü sahilinde bulunan cesedi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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