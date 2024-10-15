Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni 18 gün sonra bulundu.
20 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden karayolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.
OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Rojin Kabaiş'in Van Gölü sahilinde bulunan cesedi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.