Orucu bozan şeyler nelerdir? İğne, ağda, epilasyon, serum, kan, regl, hastalık orucu bozar mı? ORUCU BOZAN HALLER VE DURUMLAR LİSTESİ 2024

Ramazan ayı , manevi duyguların yoğunlaştığı ve ibadetlere daha çok önem verilen bir aydır. Bu ayda oruç tutmak, Müslümanlar için farz bir ibadettir. Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan en önemlisi, orucu bozan haller ve durumlardır. Peki İğne vurmak, serum almak, elin, dudağın kanaması, ağda veya epilasyon yaptırmak, regl olmak, grip gibi hastalıklar geçirmek orucu bozar mı? Orucu bozan şeyler nelerdir? İşte orucu bozan haller...

Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından (fecr-i sadık), güneş batıncaya kadar, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. Oruçlunun söz konusu yasak fiillerden uzak durması anlamındaki "imsak"ın ihlal edilmesiyle oruç bozulur. Başlanan Ramazan orucunun aşağıdaki fiiller sebebiyle bozulmasından dolayı hem kaza hem de kefâret gerekir:

ORUCU BOZUP HEM KAZA HEM DE KEFÂRET GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

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a) Cinsel ilişkide bulunmak. Oruçlu iken cinsel ilişkide bulunmak her iki taraf için de kaza ve kefâreti gerektirir.

b) Meşru bir mazeret bulunmaksızın, gıda veya gıda hükmünde olan ya da yenilip içilmesi mutat bir şeyi bilerek yemek ve içmek Hanefilere göre kaza ve kefâreti gerektirir (Merğînânî, el-Hidâye, 1/122; İbn Abidin, Reddü'l-muhtâr, 2/409-411).

Şafiîlere göre ise bu durum sadece kazayı gerektirir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 2/177-178).