İFTARA ne kadar var? 2024 İL İL İFTAR VAKİTLERİ! İftara kaç saat kaldı? 🌗 DİYANET İL İL İMSAKİYE 2024...

Ramazan ayının maneviyatı ve huzuru, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da milyonlarca Müslümanı kucaklamaya hazırlanıyor. Bu kutsal ay, oruç tutarak nefis terbiyesi, sabır ve şükür duygularını pekiştirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, oruç ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca insan, sahur ve özellikle iftar saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Ramazan imsakiyesi , Türkiye'nin dört bir yanındaki iftar vakitlerini içeriyor, böylece herkesin bu mübarek ayı en doğru şekilde idrak etmesine olanak tanıyor. Peki iftar vakti 2024 saat kaçta? İFTARA ne kadar var? İftara kaç saat kaldı? İşte 2024 il il iftar vakitleri...

2024 İl İl İftar Vakitleri: Her Şehre Özel Zamanlar

2024 yılında, İstanbul'dan Kars'a, İzmir'den Diyarbakır'a kadar her şehirde yaşayan Müslümanlar, iftar vakitlerini öğrenmek için Diyanet'in sağladığı bilgilere başvuruyor. Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan vatandaşlar için özel olarak hazırlanan iftar saatleri, gün batımı zamanlarının coğrafi konuma göre değişkenlik göstermesi nedeniyle şehirden şehire farklılık gösteriyor. Bu, oruç tutan her bireyin, bulunduğu şehre özgü doğru iftar saatine uygun olarak orucunu açabilmesi için büyük önem taşıyor.