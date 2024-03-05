İFTARA ne kadar var? 2024 İL İL İFTAR VAKİTLERİ! İftara kaç saat kaldı? 🌗 DİYANET İL İL İMSAKİYE 2024...

Diyanetin açıklamış olduğu 2024 Ramazan imsakiyesi ile İstanbul oruç ve sahur vakitlerinin ne zamana denk geldiği belli oldu. Mübarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca Müslümanın kutsal oruç ibadetini yerine getireceği günler başlıyor. Özellikle İstanbul gibi büyük bir metropolde yaşayanlar, sahur ve iftar vakitlerini öğrenmek için arayış içerisinde. 11 Mart Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan ayında, İstanbulluların ilk sahura kalkacağı ve iftar yapacağı saatler büyük bir merak konusu. Ramazan ayı boyunca oruç tutacak olan İstanbullular, günün en erken ve en geç saatlerinde yapacakları ibadetler için iftar vakitlerini merak ediyor. Peki iftar vakti 2024 saat kaçta? İFTARA ne kadar var? İftara kaç saat kaldı? İşte 2024 il il iftar vakitleri...
Ramazan ayının maneviyatı ve huzuru, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da milyonlarca Müslümanı kucaklamaya hazırlanıyor. Bu kutsal ay, oruç tutarak nefis terbiyesi, sabır ve şükür duygularını pekiştirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, oruç ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca insan, sahur ve özellikle iftar saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Ramazan imsakiyesi, Türkiye'nin dört bir yanındaki iftar vakitlerini içeriyor, böylece herkesin bu mübarek ayı en doğru şekilde idrak etmesine olanak tanıyor. Peki iftar vakti 2024 saat kaçta? İFTARA ne kadar var? İftara kaç saat kaldı? İşte 2024 il il iftar vakitleri...
2024 yılında, İstanbul'dan Kars'a, İzmir'den Diyarbakır'a kadar her şehirde yaşayan Müslümanlar, iftar vakitlerini öğrenmek için Diyanet'in sağladığı bilgilere başvuruyor. Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan vatandaşlar için özel olarak hazırlanan iftar saatleri, gün batımı zamanlarının coğrafi konuma göre değişkenlik göstermesi nedeniyle şehirden şehire farklılık gösteriyor. Bu, oruç tutan her bireyin, bulunduğu şehre özgü doğru iftar saatine uygun olarak orucunu açabilmesi için büyük önem taşıyor.
Ramazan ayı, İslam alemi için sadece fiziksel bir arınma dönemi değil, aynı zamanda ruhsal bir yenilenme ve içsel bir hesaplaşma ayıdır. Oruç tutmanın yanı sıra, yapılan dualar, kılınan teravih namazları ve okunan Kur'an-ı Kerim ile maneviyatın zirveye ulaştığı bu ayda, insanlar arası ilişkilerde merhamet, yardımlaşma ve paylaşma duyguları da güçlenir. Ramazan ayı, bireylerin kendilerini ve çevrelerini daha iyi anlamalarına, sosyal adalet ve eşitliğin önemini kavramalarına yardımcı olur.