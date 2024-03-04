Sahurda ne yenmeli, hangi besinler tüketilmeli? Sahurda SUSATMAYAN - TOK TUTAN yiyecekler neler? 🍲 Yemesi sünnet olan besinler...

1 Sahurda tok tutan besinler konusunda vatandaşlar, sağlıklı bir oruç ibadeti için doğru seçimler yapma gayretinde. Uzmanlar, sahurda protein ve lif içeren besinlerin tercih edilmesini öneriyor. İşte sahurda yenilmesi tavsiye edilen besinler...

2 SAHURDA TOK TUAN VE SUSATMAYAN BESİNLER 🍳 YUMURTA: Protein kaynağı olan yumurta, sahur sofralarında önemli bir yer tutmalı. Haşlanmış veya poşe yumurta, tokluk hissi sağlayarak iştah kontrolüne yardımcı olur. 🧀 LOR PEYNİRİ: Protein deposu lor peyniri, uzun süre tok kalmanıza ve gün boyu susamamanıza yardımcı olur.