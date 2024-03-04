Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı! Ramazan ayında iftar ve sahurda ne yemeli, ne yememeli? Oruçluyken sakın evinize sokmayın!

Ramazan ayı, manevi duyguların yoğunlaştığı ve ibadetlere daha çok önem verilen bir aydır. Bu ayda oruç tutmak, Müslümanlar için farz bir ibadettir. Oruç tutarken hem sağlıklı beslenmek hem de ibadetin keyfini çıkarmak önemlidir. Bu anlamda Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için Canan Karatay'ın önerilerini takip edebilirsiniz. Bu öneriler sayesinde hem oruç tutarken daha rahat hisseder hem de genel sağlığınızı korumuş olursunuz. Peki Ramazan ayında iftar ve sahurda ne yemeli, ne yememeli? İşte haberimizde verdik.