Ramazan'da oruçluyken baş ağrısı neden olur? Yüzde 100 etkili yöntem bulundu! Baş ağrısını şak diye kesiyor!

Ramazan ayı bu sene Pazar gününü Pazartesiye bağlayan ilk sahurla birlikte 11 Mart'ta başlıyor. Ramazan ayında sıklıkla karşılaşılan baş ağrıları, birçok kişi için can sıkıcı bir problem haline gelebiliyor. Bu ağrılar, basit nedenlerden kaynaklanabileceği gibi, daha ciddi bir sağlık sorununun da göstergesi olabilir. Eğer baş ağrınız şiddetliyse ve evde uyguladığınız yöntemlerle geçmiyorsa doktora başvurmanız önemlidir. Doktor, baş ağrınızın nedenini teşhis ederek gerekli tedaviyi uygulayabilir. Peki Ramazan'da oruçluyken baş ağrısı neden olur? İşte yanıtı...
Ramazan ayında baş ağrısı çekenler dikkat. Geçmeyen bir baş ağrınız varsa tehlikede olabilirsiniz. Baş ağrısına bir çok neden etken olabilmektedir. Bu belirtiler varsa büyük bir sorunla karşı karşıyasınız demektir. Uzmanlar bu konuda çok önemli açıklamalarda bulunurken, %100 etkili yöntemler de açıklandı. İşte detaylar...
KALİTELİ UYKU
Bir kişinin günde ortalama 6-8 saat uyuması gerekir. Saatin altında uyumak hem gün içerisinde halsizliğe neden olur hem de açlık ve susuzuktan ötürü sinirli bir yapıya bürünmenize yol açar. Sık sık başı ağrıyan kişiler uykularını düzene sokmalıdırlar
SU TÜKETİMİ
Yeterli miktrda su tüketmemek de sağlık açısından skaıncalıdır. Az su içmek dehidratasyon da denilen vücudun susuz kalması olayına sebep olur ve kişi bu sebeple baş ağrısı yaşamaya başlar. Ramazan ayı yaz dönemine denk geldiğinde havaların ısınmasından ötürü ciltte buharlaşma ve solunum yolu ile 500-700 mililitre arasında su kaybı yaşanır.