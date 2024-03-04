Ramazan'da oruçluyken baş ağrısı neden olur? Yüzde 100 etkili yöntem bulundu! Baş ağrısını şak diye kesiyor!

Ramazan ayı bu sene Pazar gününü Pazartesiye bağlayan ilk sahurla birlikte 11 Mart'ta başlıyor. Ramazan ayında sıklıkla karşılaşılan baş ağrıları, birçok kişi için can sıkıcı bir problem haline gelebiliyor. Bu ağrılar, basit nedenlerden kaynaklanabileceği gibi, daha ciddi bir sağlık sorununun da göstergesi olabilir. Eğer baş ağrınız şiddetliyse ve evde uyguladığınız yöntemlerle geçmiyorsa doktora başvurmanız önemlidir. Doktor, baş ağrınızın nedenini teşhis ederek gerekli tedaviyi uygulayabilir. Peki Ramazan'da oruçluyken baş ağrısı neden olur? İşte yanıtı...