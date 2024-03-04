25 yıllık eşi yeğenini kaçırdı! Müge Anlı'daki mide bulandıran olayda yeni gelişme! Kezban Ünal eniştesini terk etti mi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplar aranmaya cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. Hacer Dursun, 25 yıllık eşi Hüseyin'in 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ı kaçırdığını iddia ederek soluğu Müge Anlı'da aldı. Ancak programda Kezban ve Hüseyin'in beraber kaçtığı ortaya çıktı. Kendi isteğiyle eniştesiyle birlikte olduğunu söyleyen genç kız, halasını suçlarken, Hüseyin Bey'in pişkinliği ise hayrete düşürdü. Bu pişkinlik karşısında şoke olan Müge Anlı, "Oksijen israfısın gerçekten" diyerek tepki gösterdi. Programın 4 Mart tarihli bölümünde olaya dair yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...
Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Hacer Dursun, 25 yıllık eşinin evlat yerine koydukları yeğenleri Kezban Ünal'ı kaçırdığı iddiası ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Kezban, anne ve babasının engelli olması sebebiyle 5 yaşından beri halası Hacer Dursun'un evinde yaşıyordu. Hala Hacer Dursun, 21 yaşındaki yeğeni Kezban'ı 50 yaşındaki kocasının kaçırdığını söyledi. Ancak baba yarısı bildiği eniştesi tarafından kaçırıldığı düşünülen ve kayıp olarak aranan Kezban Ünal hakkındaki gerçek çok geçmeden canlı yayında ortaya çıktı. Genç kızın kayıp olmadığı, Hacer Dursun'un kocası Hüseyin Dursun ile Antalya'ya kaçtığı öğrenildi.
AYRILMAK İSTEMİYORUM
Stüdyoya gelen Kezban, Müge Anlı'nın tüm çabalarına rağmen eniştesinin yanından ayrılmak istemediğini söyledi.
"BOŞANDIKTAN SONRA ÇOCUK YAPACAĞIM"
Halasının ve ailesinin kendisine kötü davrandığını bu yüzden kaçtığını söyleyen Kezban, "Onlar bana acımıyor ben de onlara acımam. Boşandıktan sonra çocuk yapmak istiyorum. Evleneceğiz." dedi.