25 yıllık eşi yeğenini kaçırdı! Müge Anlı'daki mide bulandıran olayda yeni gelişme! Kezban Ünal eniştesini terk etti mi?

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Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Hacer Dursun, 25 yıllık eşinin evlat yerine koydukları yeğenleri Kezban Ünal'ı kaçırdığı iddiası ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Kezban, anne ve babasının engelli olması sebebiyle 5 yaşından beri halası Hacer Dursun'un evinde yaşıyordu. Hala Hacer Dursun, 21 yaşındaki yeğeni Kezban'ı 50 yaşındaki kocasının kaçırdığını söyledi. Ancak baba yarısı bildiği eniştesi tarafından kaçırıldığı düşünülen ve kayıp olarak aranan Kezban Ünal hakkındaki gerçek çok geçmeden canlı yayında ortaya çıktı. Genç kızın kayıp olmadığı, Hacer Dursun'un kocası Hüseyin Dursun ile Antalya'ya kaçtığı öğrenildi.