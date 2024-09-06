Müge Anlı ile Tatlı Sert 'te ele alınan Mehmet Yörük olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mehmet Yörük'ün eşi Sebile üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan ile kocası Mehmet'i zehirleyip öldürdüğünü itiraf etmişti. Sebile'nin de Mustafa Samagan'ın eşi Rasime Hanım'ı aynı yöntemlerle öldürdüğü iddia edildi. Sebile Yörük ve Mustafa Samagan'ın adliyeye sevk edildiği öğrenilirken, Mustafa Samagan'ın oğlu Bünyamin de Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı. Rasime Hanım'ın 5 saat ormanda bekletildiğinin öne sürülmesi ise herkesi şoke etti. İşte detaylar...
Müge Anlı Tatlı Sert'te geçtiğimiz günlerde canlı yayında cinayet itirafı geldi. Osmaniye'de yaşayan ve içtiği çorbanın ardından hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili eşi Sebile ile sevgilisi olduğu iddia edilen üfürükçü Mustafa Samagan gözaltına alındı. İkilinin bugün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Mustafa Samagan'ın eşi Rasime Samagan'ın da 4 ay önce benzer şekilde hayatını kaybetmesi akıllara ikinci bir cinayeti daha getirmişti. Mustafa Samagan'ın oğlu Bünyamin, bildiklerini anlatmak üzere Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı.
Müge Anlı, Mustafa Samagan'ın eşi Rasime Samagan ile birlikte "Aşkım birtanem" notuyla paylaştığı gönderisini ekrana yansıttı. Yayına bağlanan bir kadın, "Rasime teyzem genel olarak iyiydi. Ancak doktor, 'Bu kadına azdırıcı ilaç veriliyor olabilir' demiş. Bu ilaçlar kalbi tetikliyormuş" diye konuştu. Bünyamin, "Annem, Sebile'nin evinden her döndüğünde fenalaşırdı" dedi.