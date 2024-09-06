Müge Anlı'daki Mehmet Yörük olayında kan donduran gelişme! 5 saat beklettiler! Zehrin kaynağı çiftlik

Müge Anlı ile Tatlı Sert 'te ele alınan Mehmet Yörük olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mehmet Yörük'ün eşi Sebile üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan ile kocası Mehmet'i zehirleyip öldürdüğünü itiraf etmişti. Sebile'nin de Mustafa Samagan'ın eşi Rasime Hanım'ı aynı yöntemlerle öldürdüğü iddia edildi. Sebile Yörük ve Mustafa Samagan'ın adliyeye sevk edildiği öğrenilirken, Mustafa Samagan'ın oğlu Bünyamin de Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı. Rasime Hanım'ın 5 saat ormanda bekletildiğinin öne sürülmesi ise herkesi şoke etti. İşte detaylar...