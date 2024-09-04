Müge Anlı'da yeni sezon yine sansasyonel başladı. Vefat eden Mehmet Yörük'ün oğlu, babasının ölümünden annesinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği üfürükçü Mustafa isimli kişinin sebep olduğunu öne sürerek programa başvurdu. Yörük'ün şüpheli ölümüyle ilgili ilk itiraf geldi. Yörük'ün eşi Sebile Hanım, Mustafa'nın kendisini fotoğraflarıyla tehdit ettiğini ve eşini içirdiği çorba ile öldürdüğünü itiraf etti. Programın bugünkü( 4 eylül) bölümünde Anlı, Mustafa'nın ifadesinde Sebile ile 6 yıldır aşk yaşadığını söylediğini aktardı. Yayına bağlananların ifadesi ise şoke etti.
Müge Anlı ve Tatlı Sert yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Osmaniye'de evinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü programa damga vurdu.
12 Nisan 2024 günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Yörük'ün oğlu Ömer Furkan Yörük, babasının şüpheli ölümünde annesi Sebile'yi suçlayarak, annesinin Mustafa adında üfürükçü sevgilisi olduğunu ve babasının bu adam ile öldürdüğünü iddia etti.
Oğlunun ifadesine göre, Yörük annesi Sebile Hanım'ın tarhana çorbasından 3 kaşık aldıktan sonra ağzından ve burnundan kan gelerek yere yığıldı.Bu ani ölüm, aileyi derinden sarsarken, evin küçük oğlunun dedikleri ise olayı bambaşka bir yere taşıdı. Evin 11 yaşındaki küçük oğlu, anne Sebile Hanım'ın o gün çorbadan içmesine izin vermediğini söyledi.