Müge Anlı Mehmet Yörük olayında yeni gelişme! Üfürükçü ile aşk yaşadığı ortaya çıktı! İkinci bir cinayet mi var?

Müge Anlı'da yeni sezon yine sansasyonel başladı. Vefat eden Mehmet Yörük'ün oğlu, babasının ölümünden annesinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği üfürükçü Mustafa isimli kişinin sebep olduğunu öne sürerek programa başvurdu. Yörük'ün şüpheli ölümüyle ilgili ilk itiraf geldi. Yörük'ün eşi Sebile Hanım, Mustafa'nın kendisini fotoğraflarıyla tehdit ettiğini ve eşini içirdiği çorba ile öldürdüğünü itiraf etti. Programın bugünkü( 4 eylül) bölümünde Anlı, Mustafa'nın ifadesinde Sebile ile 6 yıldır aşk yaşadığını söylediğini aktardı. Yayına bağlananların ifadesi ise şoke etti.