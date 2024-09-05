NETFLIX'in skandal dizisi Famagusta'ya karşı MSB'den "50'nci Yıl Belgeseli"! İngilizce altyazılı yayınlandı

NETFLIX'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı manipüle eden dizisi Famagusta'ya tepkiler dinmiyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türklerinin, yaşadığı Rum zulmünü yansıtan olayların anlatıldığı "50'nci Yıl Belgeseli"nin İngilizce alt yazılı versiyonunu yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rum teröristler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren hayal ürünü bir diziyi değil, Bakanlığımızın hazırladığı, uydurma senaryolar yerine tamamen yaşanmış gerçeklerin anlatıldığı 50'nci Yıl Belgeseli'ni İngilizce alt yazılı olarak da izleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.