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NETFLIX'in skandal dizisi Famagusta'ya karşı MSB'den "50'nci Yıl Belgeseli"! İngilizce altyazılı yayınlandı

Türk değerlerini hiçe saymayı görev edinen NETFLIX skandal bir diziye daha imza attı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın manipüle edildiği 'Famagusta' adlı diziye Türkiye'den büyük tepki geldi. MSB, Rum zulmünün anlatıldığı 50'nci Yıl Belgeseli'ni tüm dünyanın anlaması içn İngilizce altyazılı paylaştı.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 22:25 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 22:56
NETFLIX’in skandal dizisi Famagusta’ya karşı MSB’den 50’nci Yıl Belgeseli! İngilizce altyazılı yayınlandı 1

NETFLIX'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı manipüle eden dizisi Famagusta'ya tepkiler dinmiyor.

NETFLIX’in skandal dizisi Famagusta’ya karşı MSB’den 50’nci Yıl Belgeseli! İngilizce altyazılı yayınlandı 2

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türklerinin, yaşadığı Rum zulmünü yansıtan olayların anlatıldığı "50'nci Yıl Belgeseli"nin İngilizce alt yazılı versiyonunu yayımladı.

NETFLIX’in skandal dizisi Famagusta’ya karşı MSB’den 50’nci Yıl Belgeseli! İngilizce altyazılı yayınlandı 3

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rum teröristler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren hayal ürünü bir diziyi değil, Bakanlığımızın hazırladığı, uydurma senaryolar yerine tamamen yaşanmış gerçeklerin anlatıldığı 50'nci Yıl Belgeseli'ni İngilizce alt yazılı olarak da izleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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