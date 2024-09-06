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Müge Anlı’da kan donduran olay! Mustafa Samagan tarım ilacıyla öldürüldü
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Müge Anlı’da kan donduran olay! Mustafa Samagan tarım ilacıyla öldürüldü

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024, 15:17 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2024, 15:17

Müge Anlı ile Tatlı Sert 'te ele alınan Mehmet Yörük olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mehmet Yörük'ün eşi Sebile üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan ile kocası Mehmet'i zehirleyip öldürdüğünü itiraf etmişti. Sebile'nin de Mustafa Samagan'ın eşi Rasime Hanım'ı aynı yöntemlerle öldürdüğü iddia edildi. Sebile Yörük ve Mustafa Samagan'ın adliyeye sevk edildiği öğrenilirken, Mustafa Samagan'ın oğlu Bünyamin de Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı. Rasime Hanım'ın 5 saat ormanda bekletildiğinin öne sürülmesi ise herkesi şoke etti. İşte detaylar...

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