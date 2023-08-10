Bugün yasaklandı! Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de yaşayanlar dikkat! Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı!

1 Kandıra, Kocaeli: Elverişsiz Hava Şartları Kocaeli Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Kandıra ilçesinde elverişsiz hava koşullarının yaşandığı belirtildi. Bu nedenle, güvenlik ve sağlık risklerini en aza indirmek amacıyla Kandıra'da bulunan Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız ve Miço Koyu dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmenin yasaklandığı ifade edildi.

2 Kaynarca ve Kocaali, Sakarya: Karadeniz Kıyılarında Yasak Sakarya'dan gelen haberlere göre, Karadeniz'e kıyısı olan Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde denize girmenin bugün yasaklandığı duyuruldu. Bu yasaklama, muhtemel deniz koşullarının tehlikeli olabileceği ve halkın güvenliğini korumak amacıyla alındığı belirtildi.