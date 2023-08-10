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Bugün yasaklandı! Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de yaşayanlar dikkat! Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı!

Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinden gelen son dakika haberlerine göre, bu üç ilde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu. Yasaklama kararının temel nedenleri ve açıklamaları, bölgesel kaynaklar ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalara dayanmaktadır.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 16:09 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 16:10
Bugün yasaklandı! Kocaeli, Sakarya ve Düzce’de yaşayanlar dikkat! Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı! 1

Kandıra, Kocaeli: Elverişsiz Hava Şartları

Kocaeli Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Kandıra ilçesinde elverişsiz hava koşullarının yaşandığı belirtildi. Bu nedenle, güvenlik ve sağlık risklerini en aza indirmek amacıyla Kandıra'da bulunan Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız ve Miço Koyu dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmenin yasaklandığı ifade edildi.

Bugün yasaklandı! Kocaeli, Sakarya ve Düzce’de yaşayanlar dikkat! Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı! 2

Kaynarca ve Kocaali, Sakarya: Karadeniz Kıyılarında Yasak

Sakarya'dan gelen haberlere göre, Karadeniz'e kıyısı olan Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde denize girmenin bugün yasaklandığı duyuruldu. Bu yasaklama, muhtemel deniz koşullarının tehlikeli olabileceği ve halkın güvenliğini korumak amacıyla alındığı belirtildi.

Bugün yasaklandı! Kocaeli, Sakarya ve Düzce’de yaşayanlar dikkat! Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı! 3

Akçakoca, Düzce: Olumsuz Hava ve Deniz Şartları

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nden gelen son dakika bilgisine göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle plaj ve sahillerde risklerin bulunabileceği vurgulandı. Vatandaşların güvenliği ve sağlığını korumak için, ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmenin bugün tehlikeli ve yasak olduğu duyuruldu.

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