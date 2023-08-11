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11 AĞUSTOS 2023 ATAMA KARARLARI FULL LİSTE RESMİ GAZETE! Üst kademe kamu yöneticiliklerine atama: İŞKUR, AFAD, SGK, Devlet Tiyatroları...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre yeni AFAD Başkanı Okay Memiş, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, SGK Başkanı Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş oldu. İşte

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 07:35 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 07:35
11 AĞUSTOS 2023 ATAMA KARARLARI FULL LİSTE RESMİ GAZETE! Üst kademe kamu yöneticiliklerine atama: İŞKUR, AFAD, SGK, Devlet Tiyatroları... 1

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte full liste...

11 AĞUSTOS 2023 ATAMA KARARLARI FULL LİSTE RESMİ GAZETE! Üst kademe kamu yöneticiliklerine atama: İŞKUR, AFAD, SGK, Devlet Tiyatroları... 2

11 AĞUSTOS 2023 ATAMA KARARLARI FULL LİSTE RESMİ GAZETE!

SGK Başkanlığına Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.

TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut yeniden atanırken, AFAD Başkanlığına da Okay Memiş getirildi.

Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü atandı.

Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun getirildi.

Recep Türk, İller Bankası Genel Müdürü olarak atandı

Devlet Su İşler Genel Müdürlüğüne Mehmet Akif Balta yeniden atandı.

11 AĞUSTOS 2023 ATAMA KARARLARI FULL LİSTE RESMİ GAZETE! Üst kademe kamu yöneticiliklerine atama: İŞKUR, AFAD, SGK, Devlet Tiyatroları... 3

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NA ATAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılan atamalar şöyle; Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Ayşegül Yıldırım Kara; Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Tuncay Cevheroğlu; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'ne, Gülser Ustaoğlu; Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'ne, Şemseddin Yalçın; Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne, Adil Çalışkan; Personel Genel Müdürlüğü'ne, Hamza Gökhan Eryılmaz; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Serdar Öz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Mahmut Kardaş ve Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Mahmut Aslan.

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