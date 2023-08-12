CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesinde talan var! İl başkanı Hikmet Saatçi sülalesini belediyeye doldurdu! FETÖ'cü Erkan Karaaslan'a yakın kişilere çift maaş bağlandı

1 Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin karıştığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi adeta çiftliğe döndü. Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ'nün Belediyeler İmamı olan Erkan Karaarslan'a yakın isimlerin çift maaş aldığı ortaya çıktı. Ayrıca CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, oğlu, kızı, gelini ve damadını işe yerleştirerek belediyeyi adeta çiftliğe çevirdi.

2 HİKMET SAATÇİ SÜLALESİNİ BELEDİYEYE DOLDURDU CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, Hikmet Saatçi'nin oğlu Özgür Saatçi ve kızı Merve Saatçi Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Hikmet Saatçi'nin damadı Ufuk Serdar Özmen de Aydın Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanı olarak çalışıyor.