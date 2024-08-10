Ankara Polatlı'daki kazada şok detay: Otobüste o sistem yok muydu?

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Katliam gibi kaza Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ kritik bir iddiayı gündeme getirdi. Kazaya karışan otobüsün donanımına işaret eden Aytuğ hayati bir sistemin otobüste olup olmadığını sordu. İşte detaylar...