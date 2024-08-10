PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Ankara Polatlı'daki kazada şok detay: Otobüste o sistem yok muydu?

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Katliam gibi kaza Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ kritik bir iddiayı gündeme getirdi. Kazaya karışan otobüsün donanımına işaret eden Aytuğ hayati bir sistemin otobüste olup olmadığını sordu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 09:51 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 10:19
Ankara Polatlı’daki kazada şok detay: Otobüste o sistem yok muydu? 1

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan otobüs kazası Türkiye'nin gündemindeki sıcaklığını koruyor.

Ankara Polatlı’daki kazada şok detay: Otobüste o sistem yok muydu? 2

KÖPRÜ KOLUNUNA SAPLANDI

Dün (9 Ağustos) Ağrı'dan İzmir'e hareket eden Ç.K. yönetimindeki Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikameti 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkiinde yoldan çıkarak bir köprünün beton kolonuna çarptı.

Ankara Polatlı’daki kazada şok detay: Otobüste o sistem yok muydu? 3

9 ÖLÜ 27 YARALI

Kazada, otobüs şoförü Ç.K'nin da aralarında olduğu 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Ankaradaki otobüs kazasında fren izi yok! Sebebi yol hipnozu mu? 3 ihtimal var
Ankara'daki otobüs kazasında fren izi yok! Sebebi yol hipnozu mu? 3 ihtimal var

SON DAKİKA