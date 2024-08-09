Ankara Polatlı'daki otobüs kazasında aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti: "Biz kaza yaptık yetişin"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldiği belirtilerek, "Şehirler arası bir otobüsün yoldan çıkarak köprünün beton kolonuna çarpması sonucunda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Ağrı'dan yola çıkan otobüsün sebep olduğu tek taraflı kazada ilk belirlemelere göre 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 27 vatandaşımız da yaralanmıştır."

3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

"Kaza ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma derhal başlatılmış olup hayatını kaybedenlerin ölü muayene işlemleri tamamlanmış, olay yerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Otobüs sürücüsünün de hayatını kaybettiği olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle sürdürülmektedir" denildi.