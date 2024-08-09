Ankara Polatlı'daki otobüs kazasında aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti: "Biz kaza yaptık yetişin"

Ankara'da meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kazada yaralanan 27 kişiden 9'u Bilkent Şehir Hastanesi'nde, diğerleri de farklı hastanelerde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 9 kişinin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
CENAZEDEN DÖNÜYORLARDI
Otobüste, Doğubayazıt'ta yakınlarının cenazesine katılan 8 kişilik Bayar ailesinin de bulunduğu öğrenildi.
Bayar ailesinin yakınlarından Engin Aydemir, "Dayı kızlarım, eşleri, çocukları toplam bizim aileden 8 kişi araçtaydı. Burada kaza yapmışlar. Bir hafta önce İzmir'den Doğubayazıt'a cenazeye gitmişlerdi. Oradan tekrar İzmir'e dönerken sabah saatlerinde kaza yaptılar. 8 kişiden 3'ü yaralı."
YARALI OLAN BİZİ ARADI
"Yaralı olan bizi telefonla arayarak haber verdi, 'Biz kaza yaptık' diyerek konum attı, 'Yetişin' dedi. Diğer kişiler hakkında bize hala bilgi vermediler" dedi.