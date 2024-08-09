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Ankara Polatlı'daki otobüs kazasında aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti: "Biz kaza yaptık yetişin"

Ankara'da meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Katliam gibi kazadan yürekleri yakan detay ortaya çıktı. Ölenlerden 5'inin otobüste bulunan 8 kişilik ailenin üyesi olduğu ve ailenin cenazeden döndüğü öğrenildi. Bayar ailesinin yakınlarından Engin Aydemir, "Yaralı olan bizi telefonla arayarak haber verdi, 'Biz kaza yaptık' diyerek konum attı, 'Yetişin' dedi." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 13:40 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 14:02
Ankara Polatlı’daki otobüs kazasında aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti: Biz kaza yaptık yetişin

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Ankara'da meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kazada yaralanan 27 kişiden 9'u Bilkent Şehir Hastanesi'nde, diğerleri de farklı hastanelerde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 9 kişinin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


CENAZEDEN DÖNÜYORLARDI
Otobüste, Doğubayazıt'ta yakınlarının cenazesine katılan 8 kişilik Bayar ailesinin de bulunduğu öğrenildi.

Bayar ailesinin yakınlarından Engin Aydemir, "Dayı kızlarım, eşleri, çocukları toplam bizim aileden 8 kişi araçtaydı. Burada kaza yapmışlar. Bir hafta önce İzmir'den Doğubayazıt'a cenazeye gitmişlerdi. Oradan tekrar İzmir'e dönerken sabah saatlerinde kaza yaptılar. 8 kişiden 3'ü yaralı."

YARALI OLAN BİZİ ARADI
"Yaralı olan bizi telefonla arayarak haber verdi, 'Biz kaza yaptık' diyerek konum attı, 'Yetişin' dedi. Diğer kişiler hakkında bize hala bilgi vermediler" dedi.



OTOBÜS ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
Ölen 9 kişi arasında otobüs şoförü de yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldiği belirtilerek, "Şehirler arası bir otobüsün yoldan çıkarak köprünün beton kolonuna çarpması sonucunda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Ağrı'dan yola çıkan otobüsün sebep olduğu tek taraflı kazada ilk belirlemelere göre 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 27 vatandaşımız da yaralanmıştır."

3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ
"Kaza ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma derhal başlatılmış olup hayatını kaybedenlerin ölü muayene işlemleri tamamlanmış, olay yerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Otobüs sürücüsünün de hayatını kaybettiği olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

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