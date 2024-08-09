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Ankara'daki otobüs kazasından son anda kurtuldu! Yolcu listesinde adı bulunuyordu: "Beni aradılar biletimi iptal ettim"

Ankara-Eskişehir yolunda otobüs kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs üst geçit direğine çarptı. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken 26 kişinin de yaralandığı bildirildi. Otobüsün yolcu listesinde ismi bulunan Faruk Kaya'nın (18), Ağrı'dan yola çıkan otobüsün yolda arıza yaptığı ve gecikeceğinin telefonla bildirilmesi üzerine biletini iptal edip, başka bir firmadan bilet aldığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 17:40 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 17:40
Ankara’daki otobüs kazasından son anda kurtuldu! Yolcu listesinde adı bulunuyordu: Beni aradılar biletimi iptal ettim

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Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Ağrı'dan İzmir'e hareket eden Ç.K. yönetimindeki Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikameti 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkiinde yoldan çıkarak bir köprünün beton kolonuna çarptı.

Kazada, otobüs şoförü Ç.K'nin da aralarında olduğu 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Başka bir otobüsle Manisa'ya giden Faruk KayaBaşka bir otobüsle Manisa'ya giden Faruk Kaya

OTOBÜS RÖTAR YAPINCA BİLETİNİ İPTAL ETMİŞ
Otobüsün yolcu listesinde ismi bulunan Faruk Kaya'nın (18), Ağrı'dan yola çıkan otobüsün yolda arıza yaptığı ve gecikeceğinin telefonla bildirilmesi üzerine biletini iptal edip, başka bir firmadan bilet aldığı ortaya çıktı.

Başka bir otobüsle Manisa'ya giden Faruk Kaya, yoldayken kaza haberini aldığını söyledi. Faruk Kaya, "Ankara'dan Manisa'da yaşayan arkadaşımın yanına gidecektim. Gece saat 02.00'de biletim vardı; ancak firma beni aradı ve otobüsün arıza yaptığını, saat 04.00 gibi geleceğini söyledi. Ben de biletimi iptal ederek, başka firmadan bilet aldım. Zaten otobüs daha Ankara'dan çıkmadan kaza olmuş. Son anda biletimi iptal etmem yaşamama sebep oldu. Ben de şaşkınlık içindeyim, kendim için mutluyum; fakat yolcular için üzgünüm" diye konuştu.

Üst geçidin beton ayağına saplanarak hurdaya dönen otobüsün enkazı, ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Enkaz, daha sonra çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapatılan yol, enkazın kaldırılmasının ardından tamamen araç geçişine açıldı.

Kazada yaralanan Zahir Muş (35) ve kızı Berra Muş Kazada yaralanan Zahir Muş (35) ve kızı Berra Muş

'O ANDA BAĞIRIŞ VE ÇAĞIRIŞ VARDI'
Hastanede tedavisi tamamlanan yaralılardan bazıları taburcu edildi. Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan yaralılardan Zahir Muş (35) ve kızı Berra Muş (10) taburcu edildi, diğer kızı Hatice Nur Muş'un (15) ise tedavisi sürüyor. Zahir Muş, memleketleri Yozgat'tan İzmir'e gitmek için otobüse bindiklerini söyleyerek, "Akraba ziyaretinden dönüyorduk. Kazayı ben hatırlamıyorum, o anda uyuyordum, sadece sese ve şiddete uyandım. Arabanın çarptığını duydum; ama o anda zaten bağırış ve çağırış vardı. 20 numaralı koltukta oturuyordum, yanımda küçük kızımla birlikte. Şu anda sağlık durumumuz iyi" dedi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan kazadan yaralı kurtulan otobüsün ikinci şoförü, Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanması ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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