Ankara'daki otobüs kazasından son anda kurtuldu! Yolcu listesinde adı bulunuyordu: "Beni aradılar biletimi iptal ettim"

Başka bir otobüsle Manisa'ya giden Faruk Kaya, yoldayken kaza haberini aldığını söyledi. Faruk Kaya, "Ankara'dan Manisa'da yaşayan arkadaşımın yanına gidecektim. Gece saat 02.00'de biletim vardı; ancak firma beni aradı ve otobüsün arıza yaptığını, saat 04.00 gibi geleceğini söyledi. Ben de biletimi iptal ederek, başka firmadan bilet aldım. Zaten otobüs daha Ankara'dan çıkmadan kaza olmuş. Son anda biletimi iptal etmem yaşamama sebep oldu. Ben de şaşkınlık içindeyim, kendim için mutluyum; fakat yolcular için üzgünüm" diye konuştu.