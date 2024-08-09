Ankara'daki otobüs kazasından son anda kurtuldu! Yolcu listesinde adı bulunuyordu: "Beni aradılar biletimi iptal ettim"

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Ağrı'dan İzmir'e hareket eden Ç.K. yönetimindeki Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikameti 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkiinde yoldan çıkarak bir köprünün beton kolonuna çarptı.
Kazada, otobüs şoförü Ç.K'nin da aralarında olduğu 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Başka bir otobüsle Manisa'ya giden Faruk Kaya
OTOBÜS RÖTAR YAPINCA BİLETİNİ İPTAL ETMİŞ
Otobüsün yolcu listesinde ismi bulunan Faruk Kaya'nın (18), Ağrı'dan yola çıkan otobüsün yolda arıza yaptığı ve gecikeceğinin telefonla bildirilmesi üzerine biletini iptal edip, başka bir firmadan bilet aldığı ortaya çıktı.
Başka bir otobüsle Manisa'ya giden Faruk Kaya, yoldayken kaza haberini aldığını söyledi. Faruk Kaya, "Ankara'dan Manisa'da yaşayan arkadaşımın yanına gidecektim. Gece saat 02.00'de biletim vardı; ancak firma beni aradı ve otobüsün arıza yaptığını, saat 04.00 gibi geleceğini söyledi. Ben de biletimi iptal ederek, başka firmadan bilet aldım. Zaten otobüs daha Ankara'dan çıkmadan kaza olmuş. Son anda biletimi iptal etmem yaşamama sebep oldu. Ben de şaşkınlık içindeyim, kendim için mutluyum; fakat yolcular için üzgünüm" diye konuştu.