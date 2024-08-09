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Ankara'daki otobüs kazasında fren izi yok! Sebebi yol hipnozu mu? 3 ihtimal var

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Kazayla ilgili A Haber canlı yayında açıklamalarda bulunan ileri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar, olay yerinde fren izi olmamasına dikkat çekti. Büyükçınar, "Kaza bölgesinde fren izinin olmaması sürücünün tamamen yol hipnozunda araç kullanmış olabileceğini gösteriyor." dedi.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 12:54 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 12:59
Ankara’daki otobüs kazasında fren izi yok! Sebebi yol hipnozu mu? 3 ihtimal var

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Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.

KATLİAM GİBİ KAZADA 3 İHTİMAL
Kazanın neden olduğuyla ilgili farklı iddialar senaryolar ortaya atıldı. Şoförün uyumuş olabileceği ifade edilirken yolda hiç fren izi olmaması yol hipnozu ve aşırı hız iddialarnı da gündeme getirdi.

ŞOFÖR UYUDU MU?
Kazanın nasıl olduğuna ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlk tespitlere göre kaza şoförün uyuması nedeniyle oldu." dedi.

FREN İZİNİN OLMAMASI TAMAMEN YOL HİPNOZUNDA ARAÇ KULLANMIŞ OLABİLİR SÜRÜCÜ
Konuyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan ileri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar, olay yerinde fren izi olmamasına ve hız limitinin çok yüksek olmasına dikkat çekti. Büyükçınar, "Kaza bölgesinde fren izinin olmaması sürücünün tamamen yol hipnozunda araç kullanmış olabileceğini gösteriyor." dedi.



"Araç kullanırken riskleri yanı başımızda taşımıyorsak tedbirleri de buna göre azaltmış oluyoruz. Burada dinlenme-mola ve uykusuz yola çıkma ile alakalı bir durum olduğunu söyleyebiliriz." diyen Büyükçınar, "Kaza ilk olduğu andan itibaren verileri takip ediyorum. Kaza bölgesinde fren izinin olmaması tamamen yol hipnozunda araç kullanmış olabilir sürücü. Burada tahminden bahsediyoruz. Teknik incelemeden sonra durum netleşecek. Kaza yerine bakarak yorumlar getirebiliriz. Olay yerinde fren izi yok, hız limiti çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Yolda fren izinin olmadığı görüldü.Yolda fren izinin olmadığı görüldü.

Yol hipnozuna sebep olabilecek nedenleri tek tek sıralayan Büyükçınar, "Bizim belirli molalar vermediğimiz ya da uykumuzu alamadığımız zaman uzun süre uykusuz kalan bir sürücünün yol hipnozu olma durumu söz konusu olabiliyor. Gözleri açık oluyor yanındaki uyuduğunu düşünmez. Hatta bazı sorulara cevap da verebilir ama aslında kişinin algısı ve konsantrasyonu tamamen yok olan bir durumdur." dedi.



4,5 SAAT YOL 45 DAKİKA MOLA
Yük ve yolcu taşımacılığı yönetmeliğinde 4,5 saat devamlı en az 45 dakikalık mola ondan sonra 4,5 araç kullanma gibi bir kanuni altyapı olduğunu belirten Büyükçınar, "Bunların takip edildiği cihazlar var. Ancak burada art niyetli davranışlar görebiliyoruz. Aracın mola verip vermediği takograf cihazından anlaşılacak. Burada sürücünün 1 önceki gün yaşadıkları ve uykusunu alamamış olması yine sürüş kalitesini etkiler." şeklinde konuştu.

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