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Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Polatlı'da feci kaza! Uzman isim dikkat çekti! Fren izi yok! Kaza nedeni yol hipnozu mu? Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı. KATLİAM GİBİ KAZADA 3 İHTİMAL

Kazanın neden olduğuyla ilgili farklı iddialar senaryolar ortaya atıldı. Şoförün uyumuş olabileceği ifade edilirken yolda hiç fren izi olmaması yol hipnozu ve aşırı hız iddialarnı da gündeme getirdi.

ŞOFÖR UYUDU MU?

Kazanın nasıl olduğuna ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlk tespitlere göre kaza şoförün uyuması nedeniyle oldu." dedi. FREN İZİNİN OLMAMASI TAMAMEN YOL HİPNOZUNDA ARAÇ KULLANMIŞ OLABİLİR SÜRÜCÜ

Konuyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan ileri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar, olay yerinde fren izi olmamasına ve hız limitinin çok yüksek olmasına dikkat çekti. Büyükçınar, "Kaza bölgesinde fren izinin olmaması sürücünün tamamen yol hipnozunda araç kullanmış olabileceğini gösteriyor." dedi.