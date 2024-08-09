Şehit Astsubay Muhammet Kalaz'a son veda: Safranbolu'da toprağa verildi | Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

Şırnak'ta arama-tarama faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. Öte yandan Başkan Erdoğan, şehit Muhammet Kalaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Şırnak'a 1 ay önce Bursa'nın İznik ilçesinden tayin olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, dün bölgede arama-tarama faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirdi.
Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalaz kurtarılamadı. Şehit Kalaz'ın cenazesi, dün gece memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi.
Türk bayrağına sarılı tabutu Safranbolu Merkez Camisi'ne getirilen Şehit Muhammet Kalaz için askeri tören düzenlendi.