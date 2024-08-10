Ayşe anne Şehit Eren Bülbül'ün kabri başında: 7 yıl 7 bin yıl gibi oldu!

PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik 7 yıl önce şehit oldu. Terörist kurşunlarla şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül oğlunun kabri başında açıklamalarda bulundu. Anne Ayşe Bülbül, "Sizlere gelir ki Eren şehit edileli 7 yıl oldu; 7 yıl, 7 bin yıl gibi oldu. Bu günler geçmez. Eren, yakama takılmış gülümdü. Eren bir başkaydı. Çilelerin çoğu Eren'deydi." ifadelerini kullandı.
PKK'lı teröristlerin kurşunlarıyla şehit olan Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti.
Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.
EREN BÜLBÜL'ÜN PAYLAŞIMI YÜREKLERE KAZINDI
Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül'ün ölümünün üzerinden 7 yıl geçti.