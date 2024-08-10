Ayşe anne Şehit Eren Bülbül'ün kabri başında: 7 yıl 7 bin yıl gibi oldu!

PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik 7 yıl önce şehit oldu. Terörist kurşunlarla şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül oğlunun kabri başında açıklamalarda bulundu. Anne Ayşe Bülbül, "Sizlere gelir ki Eren şehit edileli 7 yıl oldu; 7 yıl, 7 bin yıl gibi oldu. Bu günler geçmez. Eren, yakama takılmış gülümdü. Eren bir başkaydı. Çilelerin çoğu Eren'deydi." ifadelerini kullandı.