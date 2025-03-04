8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları | Anlamlı 2025 Kadınlar Günü sözleri...

↪ 1909 yılında ABD'de düzenlenen Ulusal Kadınlar Günü etkinlikleri, 1910'da Danimarka'nın Kopenhag kentinde yapılan Kadın Sosyalist Enternasyonal toplantısında daha geniş bir platforma taşındı. Burada, kadınların siyasi ve ekonomik hakları için bir gün belirlenmesi önerildi. 8 Mart'ın dünya çapında Kadınlar Günü olarak kabul edilmesi, kadınların küresel dayanışmasının bir sonucu olarak tarihe geçti.

↪ Kadın hakları mücadelesinde 1975 yılı çok kritik bir dönemdir. Birleşmiş Milletler, bu yılı "Uluslararası Kadınlar Yılı" ilan etti ve 8 Mart'ı resmen Dünya Kadınlar Günü olarak kabul etti. 1977'de ise BM Genel Kurulu, 8 Mart'ı "Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü" olarak ilan ederek, bu günü uluslararası bir farkındalık günü haline getirdi.