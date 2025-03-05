Yatsı namazı, Müslümanlar için önemli bir ibadet olup, düzenli kılınması büyük sevap kazandırır. Beş vakit namazın sonuncusu olan bu namaz, kişinin günahlarının affı için bir fırsattır. Gecenin bereketinden istifade etmek isteyen herkes için yatsı namazı, manevi bir huzur kaynağıdır. Peki yatsı namazı vakti saati nasıl kılınır ve kaç rekattır? Yatsı namazı kılınışı! En geç ne zaman kılınır?
Yatsı Namazının Önemi ve Fazileti
Günün son farz ibadeti olan yatsı namazı, Müslümanlar için büyük bir manevi huzur kaynağıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v), yatsı namazının ecir ve sevabının büyük olduğunu bildirmiştir. Hadislerde, yatsı namazını cemaatle kılan kişinin gece yarısına kadar, sabah namazını da cemaatle kılanın ise bütün gece namaz kılmış gibi olacağı müjdelenmiştir.
Yatsı namazı toplamda 10 rekattır. Şu şekilde kılınır:
4 rekat sünnet
4 rekat farz
2 rekat son sünnet
Buna ek olarak, yatsı namazının ardından 3 rekatlık vitir vacip namazı da eda edilir.
Yatsı namazı, akşam namazı vaktinin sona ermesiyle birlikte başlar ve imsak vaktine kadar kılınabilir. Ancak, gecenin ilk bölümünde eda edilmesi daha faziletli olarak kabul edilir.
Yatsı Namazının İlk Sünneti (4 Rekat)
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya."
Tekbir alınarak namaza başlanır.
1. Rekat: Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha Suresi ve bir sure okunur, ardından rükû ve secde yapılır.
2. Rekat: Fatiha ve bir sure okunur, rükû ve secde yapılır. Oturuşa geçilir ve Ettehiyyatü okunur.
3. ve 4. Rekatlar: Aynı şekilde kılınır, son oturuşta Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Selam verilerek namaz tamamlanır.
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının farzını kılmaya."
Tekbir alınarak namaza başlanır.
İlk iki rekatta Fatiha ve bir sure okunur, rükû ve secde yapılır.
İkinci rekatın sonunda oturuş yapılarak Ettehiyyatü okunur.
Üçüncü ve dördüncü rekatlarda sadece Fatiha okunarak namaz tamamlanır.
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının son sünnetini kılmaya."
İlk rekatta Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha ve bir sure okunur, rükû ve secde yapılır.
İkinci rekatta Fatiha ve bir sure okunur, ardından Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.
Selam verilerek namaz tamamlanır.
Vitir namazı, yatsı namazının ardından kılınan 3 rekatlık bir namazdır. Özellikle gece namazına kalkamayanlar için büyük önem taşır. Kılınışı şu şekildedir:
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için vitir namazını kılmaya."
İlk iki rekat, farz namazlar gibi kılınır.
Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra bir sure okunur.
Ardından tekbir getirilir ve Kunut duaları okunur.
Rükû ve secde yapılarak namaz tamamlanır.
Yatsı namazı, kişinin gün boyunca işlediği küçük günahlardan arınmasına vesile olur. Hadis-i şeriflerde de belirtildiği gibi, sabah ve yatsı namazlarına devam eden kişinin imanının güçlü olduğu ifade edilmiştir. Namazı düzenli kılmak, hem manevi huzur sağlar hem de Allah'a olan bağlılığı artırır.
Yatsı namazının vakti ne zaman sona erer?
İmsak vaktine kadar kılınabilir.
Vitir namazı farz mıdır?
Hayır, vacip bir namazdır.
Yatsı namazını kaçıran kişi kaza etmeli midir?
Evet, en kısa sürede kaza etmelidir.
Yatsı namazı cemaatle kılınmalı mı?
Cemaatle kılınması daha faziletli kabul edilir.
Yatsı namazından sonra hangi dualar okunmalıdır?
Ayetel Kürsi, Tesbihat ve üç İhlas, bir Fatiha okunması tavsiye edilir.
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır
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