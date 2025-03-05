Yatsı namazı, Müslümanlar için önemli bir ibadet olup, düzenli kılınması büyük sevap kazandırır. Beş vakit namazın sonuncusu olan bu namaz, kişinin günahlarının affı için bir fırsattır. Gecenin bereketinden istifade etmek isteyen herkes için yatsı namazı, manevi bir huzur kaynağıdır. Peki yatsı namazı vakti saati nasıl kılınır ve kaç rekattır? Yatsı namazı kılınışı! En geç ne zaman kılınır?

Yatsı Namazı Kaç Rekattır ve Nasıl Kılınır? Yatsı Namazının Önemi ve Fazileti Günün son farz ibadeti olan yatsı namazı, Müslümanlar için büyük bir manevi huzur kaynağıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v), yatsı namazının ecir ve sevabının büyük olduğunu bildirmiştir. Hadislerde, yatsı namazını cemaatle kılan kişinin gece yarısına kadar, sabah namazını da cemaatle kılanın ise bütün gece namaz kılmış gibi olacağı müjdelenmiştir.

Yatsı Namazı Kaç Rekattır? Yatsı namazı toplamda 10 rekattır. Şu şekilde kılınır: 4 rekat sünnet 4 rekat farz 2 rekat son sünnet Buna ek olarak, yatsı namazının ardından 3 rekatlık vitir vacip namazı da eda edilir.

Yatsı Namazı Vakti Ne Zamandır? Yatsı namazı, akşam namazı vaktinin sona ermesiyle birlikte başlar ve imsak vaktine kadar kılınabilir. Ancak, gecenin ilk bölümünde eda edilmesi daha faziletli olarak kabul edilir.