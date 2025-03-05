SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Ege depreminde ikinci evre! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Kuzey doğu uzanımlı bir fay kırılıyor | Evimin altından fay geçiyor mu?

Ege Denizi'nde günlerce süren ve Santorini Adası'nın boşaltılmasına neden olan depremler hakkında değerlendirmede bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir bölgedeki belirsizliğe dikkat çekerek "Kuzey doğu uzanımlı bir fayın kırılmakta olduğunu görebiliyoruz." diye konuştu. Peki evimin altından fay hattı geçiyor mu? Deprem riski olan iller hangileri? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 13:00 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 13:04
Ege depreminde ikinci evre! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Kuzey doğu uzanımlı bir fay kırılıyor | Evimin altından fay geçiyor mu?

DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sözbilir, 28 Ocak'ta Ege Denizi'nde sismik hareketliliğin yaşanmaya başladığını, bölgede yaklaşık 4 bine yakın deprem aktivitesinin olduğunu söyledi.

Ege depreminde ikinci evre! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Kuzey doğu uzanımlı bir fay kırılıyor | Evimin altından fay geçiyor mu?

EGE'DE İKİNCİ EVRE

Bölgedeki depremlerde hem şiddet hem de sayı olarak azalma yaşandığını aktaran Sözbilir, "Şu anda 15-20, en fazla 50 depremden bahsedebiliyoruz. Başlangıçta yine çok azdı. 3-5 depremle başlamıştı. Şubat ayı başından itibaren bazı günlerde 400 depreme çıktı. Sonra tekrar azaldı, belli bir düşüşe geçti. O işte birinci evreydi. İkinci evrenin başlamasıyla yeni bir sistem devreye girmiş oldu ama orada da ciddi anlamda bir düşük seviyede gidiyor. Hem deprem büyüklüğü hem de günlük deprem sayısı anlamında. Şu an daha düşük ölçekte bir deprem fırtınası yaşanıyor." diye konuştu.

Ege depreminde ikinci evre! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Kuzey doğu uzanımlı bir fay kırılıyor | Evimin altından fay geçiyor mu?

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki faylardan kaynaklı tektonik deprem sayısının azaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Volkanik kökenli dediğimiz depremlerin de aktiviteleri söz konusu. Yunan bilim insanlarına göre 20 bini bulan volkanik kaynaklı deprem olmuş durumda. Bunlara 'tremor' deniyor yani doğrudan bir deprem değil 'depremcik' diye bir sarsıntı diyebiliriz. Onlar çok sayıda oldu. Hala da devam ediyor ama daha düşük düzeyde, daha düşük seviyede. Bu volkanizmayla tektonik etkinliğin birlikte çalıştığı anlamına geliyor. Aşağıdaki magmanın hareketleriyle o bölgedeki kabuk yavaş yavaş kırılarak bu stresi ya da baskıyı, basıncı azaltmaya çalışıyor. Hem bir fayın üzerinde deprem oluyorsa hem de magmanın hareketiyle ilgili bir deprem varsa bunların birbirini tetiklediği anlamına geliyor. Şu anda hem magmanın hareketiyle oluşan depremcikler diyelim, hem de oradaki fayın stres nedeniyle yaptığı depremler birlikte çalıştığı anlamına geliyor. Şu anda tetikleme mekanizması işliyor."

Ege depreminde ikinci evre! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Kuzey doğu uzanımlı bir fay kırılıyor | Evimin altından fay geçiyor mu?

BELİRSİZLİK VAR FAY KIRILIYOR

Prof. Dr. Sözbilir, Ege Denizi'nde depremlerle ilgili bir belirsizlik evresi yaşandığını ifade etti.

Depremlerin Santorini Adası yakınlarında bir fay üzerinde gerçekleştiğini anlatan Sözbilir, "Oradaki kırılan fayın ne tür bir fay olduğuna dair AFAD'ın çözümleri var. Onlara baktığımızda kuzey doğu uzanımlı bir fayın kırılmakta olduğunu görebiliyoruz." diye konuştu.

Ege depreminde ikinci evre! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Kuzey doğu uzanımlı bir fay kırılıyor | Evimin altından fay geçiyor mu?

AFAD'ın gerekli önlemleri ilk günden bu yana aldığını hatırlatan Sözbilir, riskli bir durumda vatandaşların yapmaları gerekenlerle ilgili broşürlerin bastırılarak kıyılarda yaşayanlara dağıtıldığına dikkati çekti.

Ege depreminde ikinci evre! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Kuzey doğu uzanımlı bir fay kırılıyor | Evimin altından fay geçiyor mu?

TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ YÜKSEK OLAN İLLER

Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu Fay Hattı üzerinde ve çevresinde yer alan iller deprem riski yüksek illerdir. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan, 1.derece deprem bölgesi iller; Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay olarak sıralanabilir.

EVİMİN ALTINDAN FAY GEÇİYOR MU?

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan, deprem riskinin en yüksek olduğu iller ise Erzincan, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Düzce, Bolu, Adapazarı, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'dır.

Ege depreminde ikinci evre! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Kuzey doğu uzanımlı bir fay kırılıyor | Evimin altından fay geçiyor mu?

Batı Anadolu Fay Hattı'nda ise en fazla deprem riskine sahip iller Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Burdur, Denizli, Isparta olarak sıralanabilir. 1.derece deprem riski taşıyan illerde yüksek şiddetli doğal afetler meydana gelebilir.

Ege depreminde ikinci evre! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Kuzey doğu uzanımlı bir fay kırılıyor | Evimin altından fay geçiyor mu?

Fay hattına yakın iller ise konumları itibariyle 2.derece deprem riskine sahiptir. Türkiye'de deprem açısından 2.derece riskli iller ise Malatya, Batman, Diyarbakır, Van, Adana, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Antalya, Zonguldak, Tekirdağ, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bayburt, Samsun, Ordu'dur. 2.derece deprem riski taşıyan illerde orta şiddetli depremler görülebilir. Bu illerde yüksek şiddetli depremler kadar yüksek hasar meydana gelmez ancak konumları itibariyle doğal afetten etkilenirler.

Ege depreminde ikinci evre! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Kuzey doğu uzanımlı bir fay kırılıyor | Evimin altından fay geçiyor mu?

TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİNİN AZ OLDUĞU BÖLGELER

Deprem riskinin en az olduğu bölgeler ise fay hattına en uzak yerlerdir. Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu bölgeler; Karaman ve çevresi, Doğu Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimleri, Marmara Bölgesi'nde Yıldız Dağları ve etrafındaki yerler olarak sıralanabilir. Bu bölgeler 4. derece deprem bölgesi olarak kabul edilir. Deprem açısından en az risk taşıyan bölgeler aktif fay hattına uzaktır. Bu bölgelerin jeolojik yapısında fay hattı bulunsa da aktif olmadığından veya KAF, DAF ve BAF'ın bir parçası olmadığından oldukça küçük şiddette, hissedilmeyen depremler meydana gelir.

Ege depreminde ikinci evre! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Kuzey doğu uzanımlı bir fay kırılıyor | Evimin altından fay geçiyor mu?

DEPREM AÇISINDAN AZ RİSKLİ İLLER

Türkiye'de en az riskli iller 3. ve 4.dereceli deprem bölgeleridir. Türkiye risk haritasına göre 4.derece deprem bölgesi olan Karaman, Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Bartın, Sinop, Niğde, Edirne, Kırklareli, Niğde, Konya, Mardin, Şanlıurfa'dır. Bu iller Türkiye'de en az deprem riskine sahip şehirlerdir. Ayrıca 3.derece deprem bölgesi olarak kabul edilen; Sivas, Kayseri, Mersin, Kilis, Ankara, Yozgat, Nevşehir, Gümüşhane de Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu Fay Hatları üzerinde ve çevresindeki şehirlere göre daha az risk taşır.

Ege depreminde ikinci evre! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Kuzey doğu uzanımlı bir fay kırılıyor | Evimin altından fay geçiyor mu?