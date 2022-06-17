Devlet desteği ile arsanı al evini üstüne yap! TOKİ düğmeye bastı! Satış bugün başladı! Kiracılığa bundan sonra paydos

Uygun fiyatlı konut, arsa, dükkân satışları ve düşük faizli kredi hizmetleri sayesinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumu TOKİ'den, güncel bir duyuru geldi. Kurum tarafından yapılan resmî açıklamaya göre 27 farklı ile açık artırma ile arsa satışı yapılacağı bilgisi kaydedildi. İşte ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek olan TOKİ açık artırma etkinliğine ilişkin ayrıntılar