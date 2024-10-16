Erken teşhis önemli: Pankreas kanseri nedir? Tanı ve tedavi süreci nasıl? Pankreas kanseri neden olur?

Pankreas kanseri pankreas bezindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyüyerek kötü huylu tümörler oluşturmasıyla başlayan ciddi bir hastalıktır. Son dönemlerde sıkça konuşulan pankreas kanseriyle ilgili bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Son olarak Survivor Hasan Yalnızoğlu'nun pankreas kanserine yeni düşmesi haberleri bu kanser çeşidinin ilk evre belirtilerini ve sebeplerini tekrar gündeme getirdi. Peki tanı ve tedavi süreci nasıl? Pankreas kanseri belirtileri neler? Erken tanı ve tedavi mümkün mü? İşte habere ilişkin detaylar...

Pankreas kanseri türleri ve evreleri Pankreas kanserinin iki ana türü bulunmaktadır: ekzokrin ve nöroendokrin. Ekzokrin türü genellikle pankreasın dışını etkileyen ve daha sık görülen adenokarsinom olarak bilinir. Nöroendokrin tümörler ise daha nadir görülmekle birlikte hormon üreten hücrelerde oluşur. Pankreas kanseri evreleri ise 0'dan IV'e kadar sıralanır. Erken evrelerde kanser yalnızca pankreas içinde sınırlıyken ileri evrelerde karaciğer gibi uzak organlara yayılabilir.