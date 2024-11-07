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TÜRKİYE'DEN 3 İL VAR! Dünyanın 100 marka şehri açıklandı!

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance 20 ülkeden 15 bin kişinin katıldığı "City Index 2024" araştırmasının sonucunu açıkladı. Bu yılın 100 marka şehri arasında Türkiye'den 3 il var. İşte dünyanın 100 marka şehri listesine giren o iller...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 11:35 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 11:35
TÜRKİYE’DEN 3 İL VAR! Dünyanın 100 marka şehri açıklandı!

100 dünya şehri sıralamasının belirlendiği ankete Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Nijerya ve Suudi Arabistan olmak üzere 20 ülkeden 15 bin kişi katıldı.

TÜRKİYE’DEN 3 İL VAR! Dünyanın 100 marka şehri açıklandı!

Şehirler tanınırlık, saygınlık ve tercih edilebilirliğin yanı sıra iş hayatı ve yatırım cazibesi, kültür ve miras, bilim ve eğitim, yönetişim, yaşanabilirlik, halk ve değerler, sürdürülebilirlik olmak üzere 7 ana başlık ve 45 alt başlık altında araştırıldı.

TÜRKİYE’DEN 3 İL VAR! Dünyanın 100 marka şehri açıklandı!

LONDRA İLK SIRADA

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listenin ilk üç sırasında Londra, New York ve Paris yer aldı. Tokyo 4'üncü sırada bulunurken Dubai'nin 5'inci, Singapur'un 6'ncı, Los Angeles'in 7'nci, Sydney'in 8'inci, San Francisco'nun 9'uncu, Amsterdam'ın 10'uncu olduğu görüldü.

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