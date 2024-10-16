Ortalık yangın yeri: İslam Memiş ardı ardına analizini yaptı! O tarihi söyledi: Altın, gümüş, borsa…

İslam Memiş, gram altın fiyatının 3.015 TL'ye gerilediğini söyledi. Bu düşüşün önümüzdeki haftalarda da devam edebileceğini düşündüğünü belirtti. Ancak bu düşüşün altın almak isteyenler için iyi bir fırsat olabileceğini söyledi. Yani fiyatlar düştüğünde altın almak uzun vadede karlı olabilir.

Altın Fiyatları Düşüyor: Bu Bir Fırsat mı? Altın ve gümüş gibi kıymetli metallerdeki düşüşlerin yatırımcılara alım fırsatı sunduğunu da belirtti. Ons altın için 2.580-2.680 dolar arasındaki seviyelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.