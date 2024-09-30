4 yıl içinde hayatını değiştiren fenomenin zayıflama sırları: 70 yaşında 35 kilo verdi

Ünlü fenomen Joan MacDonald, sekiz yıl önce 90 kiloydu ve sürekli tansiyon ilacı kullanıyordu. Ancak şimdi anlatacağımız hikaye klasik bir kilo verme sürecinin ötesine uzanıyor. Bugün Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi olan ve sağlıklı yaşam fenomeni olarak tanınan MacDonald, dört yıl içinde 35 kilo vererek yaşamını köklü bir şekilde değiştirmeyi başardı. İşte bireysel dönüşüm yolculuğunun sırlarını paylaşarak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığın önemini vurgulayan Joan'ın ilham verici hikayesi...

Ünlü yaşam fenomeni Joan MacDonald'ın kızı, annesinin sağlığı konusunda çok endişeliydi. 70 yaşında ve 160 santimetre boyunda olan MacDonald, sürekli yemek yeme alışkanlığı nedeniyle 90 kiloyu aşmıştı ve sıklıkla tansiyon ilacı kullanıyordu. MacDonald aslında hareketsiz bir insan değildi. Sık sık arkadaşlarıyla buluşup bowling veya bocce oynuyor ya da dart atıyordu fakat yine de ciddi kilolalarla mücadele ediyordu.