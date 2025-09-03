Zirve belli oldu! 2 Eylül reyting sonuçları || Reyting lideri yapımlar hangileri, sıralama nasıl? Gözleri KaraDeniz, Müge Anlı ile Tatlı Sert...
Televizyon ekranlarında Eylül ayıyla birlikte reyting sonuçları yeniden merak konusu oldu. 2 Eylül reyting sonuçları araştırılırken gündüz akışında Müge Anlı ve Esra Erol sezonu açtı. Akşam kuşağında ise diziler ve eğlence programları izleyiciyi ekran başına topladı. ATV'nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki 2 Eylül gecesinin reyting galibi kim oldu? İşte sıralamaya ilişkin tüm detaylar…
