Zirve belli oldu! 2 Eylül reyting sonuçları || Reyting lideri yapımlar hangileri, sıralama nasıl? Gözleri KaraDeniz, Müge Anlı ile Tatlı Sert...

Türkiye yine O'nu izledi

Son verilere göre, 2 Eylül Salı günü yayınlanan 100 program arasında gündüz kuşağının birincisi Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu.

Yeni yayın dönemine merhaba diyen program, Salı günkü yayınıyla Tüm Kişiler kategorisinde %3,49 izlenme oranı ve %26,28 izlenme payı elde ederek diğer tüm dizi ve programları geride bıraktı.