PODCAST CANLI YAYIN

Zirve belli oldu! 2 Eylül reyting sonuçları || Reyting lideri yapımlar hangileri, sıralama nasıl? Gözleri KaraDeniz, Müge Anlı ile Tatlı Sert...

Televizyon ekranlarında Eylül ayıyla birlikte reyting sonuçları yeniden merak konusu oldu. 2 Eylül reyting sonuçları araştırılırken gündüz akışında Müge Anlı ve Esra Erol sezonu açtı. Akşam kuşağında ise diziler ve eğlence programları izleyiciyi ekran başına topladı. ATV'nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki 2 Eylül gecesinin reyting galibi kim oldu? İşte sıralamaya ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

2 Eylül reyting sonuçları açıklandı. Gündüz ve akşam kuşağında hangi programlar öne çıktı merak edilirken, detaylar belli oldu. İşte dün akşamın reyting sıralaması...

Takvim Logo

Türkiye yine O'nu izledi

Son verilere göre, 2 Eylül Salı günü yayınlanan 100 program arasında gündüz kuşağının birincisi Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu.

Yeni yayın dönemine merhaba diyen program, Salı günkü yayınıyla Tüm Kişiler kategorisinde %3,49 izlenme oranı ve %26,28 izlenme payı elde ederek diğer tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Müge Anlı fırtına gibi döndü: Zirveye yerleşti
Müge Anlı fırtına gibi döndü: Zirveye yerleşti
Takvim Logo

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağında yayın hayatına devam ediyor.

Türkiye onu izledi
Takvim Logo

ATV'nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz ilk bölümüyle tam puan aldı

O3 Medya imzalı ve yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi.

Gözleri Karadeniz dizisi nerede çekiliyor? Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolünde olduğu ATV yapımının çekildiği şehirler
Takvim Logo

Merakla beklenen dizi, Salı akşamının en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Gözleri KaraDeniz 2. bölüm fragmanı yayınlandı: Sana söz veriyorum anamızın kanı yerde kalmayacak!
Gözleri KaraDeniz 2. bölüm fragmanı yayınlandı: Sana söz veriyorum anamızın kanı yerde kalmayacak!
Takvim Logo

Dünün AB ve Total sıralaması ise şu şekilde;

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

  1. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
  2. Gözleri Karadeniz – ATV
  3. MasterChef Türkiye – TV8
  4. Esra Erol'da – ATV
  5. Ana Haber Bülteni
  6. İnek Şaban (Türk Sineması) – Kanal D
  7. ATV Ana Haber – ATV
  8. Show Ana Haber – Show TV
  9. Kuma – Kanal 7
  10. ATV Gün Ortası – ATV
Takvim Logo

AB REYTİNG SIRALAMASI

  1. MasterChef Türkiye – TV8
  2. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
  3. Ana Haber Bülteni
  4. Geleceğin Savaşı (Yabancı Sinema) – TRT 1
  5. Gözleri Karadeniz – ATV
  6. Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8
  7. MasterChef Türkiye Özet – TV8
  8. Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV
  9. Yaprak Dökümü (Tekrar) – Kanal D
  10. Show Ana Haber – Show TV

Kaynak: Takvim arşiv foto, AA arşiv foto