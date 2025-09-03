PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Müge Anlı sezona reyting birinciliğiyle başladı

1 Eylül Pazartesi günü yeni sezonuna başlayan “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, %3,51 izlenme oranı ve %26,00 izlenme payıyla günün en çok izlenen programı oldu. Atv ekranlarında yayınlanan program, sabah kuşağının liderliğini sürdürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Eylül 2025
Müge Anlı sezona reyting birinciliğiyle başladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Pazartesi gününün birincisi oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Eylül Pazartesi günkü yayınıyla sezona başladı. Program Tüm Kişiler kategorisinde %3,51 izlenme oranı ve %26,00 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Yeni sezona muhteşem bir rekorla başlayan program, hafta içi her gün Atv ekranlarında...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM’e konuştu: Biz gelmesek 2. Baro’dan heyet gelecek
CHP’de delege savaşlarında yeni skandal! Önce işe aldılar sonra delege yaptılar
ASSAN soruşturması derinleşiyor! Teknoloji hırsızlıkları dosyaya girdi | MKE’ye 400 bin lira ödemişler
Emekliye 28.500 TL’ye varan promosyon: Bankaların yarışı başladı!
AK Parti MYK Başkan Erdoğan’ın liderliğinde toplandı! Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Gürsel Tekin’in CHP açıklaması tekrar gündem oldu! CHP’li Özel neden ihraç etti? Cevabı arşivden çıktı | Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar
CHP’de İstanbul İl Başkanlığı kavgası! Yeni yönetime seçilen Müjdat Gürbüz’e CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyası
Günlerdir ortada yoktu! Trump öldü iddialarının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı: Ölüm haberlerim yanlış ve sahtedir
ABD Başkanı Donald Trump duyurdu | Venezuela bağlantılı gemiye saldırı düzenlendi
İstanbul Kongresi’nin iptali sonrası CHP’den bomba kulis: Özgür Özel istifa edecek! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz Takvim.com.tr’ye konuştu
Son dakika: CHP’nin şaibeli İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik görevden alındı | Yeni il başkanı Gürsel Tekin’den ilk açıklama
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması: SDG/YPG bu çağrıdan muaf ve istisna değildir
Fenerbahçe’den altyapı ve düşük maliyetli transferlerden 95 milyon Euro gelir
CHP İstanbul İl Yönetimini görevden eden süreç... Takvim manşet manşet yazdı: Delege tezgahından KİPTAŞ kıyağına!
Gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nda! İstanbul kongresinin iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz! İlk bölümü geceye damga vurdu
Başkan Erdoğan’dan Çin dönüşü ABD’nin Filistinlilere vize kararına sert tepki: Bu sesi kısmak, susturmak mümkün değildir
Galatasaray’dan bir bomba transfer daha! Victor Osimhen devrede
İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul’da! İşte kazanacağı ücret
Adaylık operasyonu: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nu Batı medyası üzerinden bitirdi! Mansur Yavaş neden rahatsız?