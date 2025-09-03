Müge Anlı sezona reyting birinciliğiyle başladı

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Pazartesi gününün birincisi oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Eylül Pazartesi günkü yayınıyla sezona başladı. Program Tüm Kişiler kategorisinde %3,51 izlenme oranı ve %26,00 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Yeni sezona muhteşem bir rekorla başlayan program, hafta içi her gün Atv ekranlarında...