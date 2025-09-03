PODCAST CANLI YAYIN

ATV YAYIN AKIŞI 3 EYLÜL! Bu akşam hangi filmler var? İşte TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

3 Eylül 2025 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden iddialı yapımlar bekliyor. ATV, Kanal D, Star TV ve Show TV'nin yayın akışları merak konusu oldu. Popüler diziler, eğlence programları ve sinema filmleriyle dolu bu akşam, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusunun yanıtını arayanlar için 3 Eylül 2025 Çarşamba ATV, Kanal D, Star TV ve Show TV yayın akışı listesi haberimizde!

Giriş Tarihi:
Televizyon tutkunları için 3 Eylül 2025 Çarşamba günü TV yayın akışı belli oldu. ATV, Kanal D, Star TV ve Show TV ekranlarında sevilen diziler, eğlence dolu yapımlar ve heyecanlı filmler izleyicilerle buluşacak. Günün öne çıkan TV içeriklerini merak edenler, "Bu akşam hangi diziler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 3 Eylül 2025 Çarşamba ATV, Kanal D, Star TV ve Show TV yayın akışı…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel

TRT 1: Tay

Show Tv: Hükümet Kadın

Star Tv: Sahipsizler

Kanal D: Avengers: Endgame

📺 ATV 3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

06:00 – Ateş Kuşları

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Gözleri Karadeniz (1. Bölüm)

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel

22:00 – Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

📺TRT 1 3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

05:23 – İstiklal Marşı

05:25 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:15 – Kara Tahta

08:30 – Türk Sineması: Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi

10:25 – Türk Sineması: Aslan Hürkuş – Kayıp Elmas

12:30 – Seksenler

15:55 – Teşkilat

18:55 – İddiaların Aksine

19:00 – Ana Haber

19:50 – Türk Sineması: Tay

21:15 – Mevlid Gecesi Özel

📺 SHOW TV 3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

06:00 – Güzel Günler (Tekrar)

08:15 – Bu Sabah (Canlı)

10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)

12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Hükümet Kadın

📺 STAR TV 3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:00 – İstanbullu Gelin (Tekrar)

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı)

17:15 – Kiralık Aşk (Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Sahipsizler (Tekrar)

📺 KANAL D 3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:30 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Avengers: Endgame (Türkçe Dublaj)

23:45 – Eşref Rüya

