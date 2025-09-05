Kim Milyoner Olmak İster'de verdiği cevap yakınını şoka uğrattı
Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekrana kitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 23 yaşındaki Elif Sude Ilgın geceye damga vurdu. Ilgın, karşısına çıkan soruya yanlış cevap verince yakını şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında geceye damga vuran anlar...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: