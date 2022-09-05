Müge Anlı'da son dakika itirafı! DJ Gezgin cinayetinde Fatma Karadağ'ın ev sahibi konuştu: "Benim kardeşimi öldürdü, halıya sarıp..."

MÜGE ANLI'DAKİ RADYOCU DJ GEZGİN CİNAYETİ NEDİR?

Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Mehmet Karahan olayına kilitlendi. Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti.

DJ Gezgin cinayetinde kilit isim Müge Anlı canlı yayınında konuştu ortalık karıştı - Video