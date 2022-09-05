Müge Anlı'da son dakika itirafı! DJ Gezgin cinayetinde Fatma Karadağ'ın ev sahibi konuştu: "Benim kardeşimi öldürdü, halıya sarıp..."
Müge Anlı'da son dakika itirafı! DJ Gezgin cinayetinde Fatma Karadağ ve suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında karşı karşıya geldi. İddialara yanıt veren ikilinin sözlerine karşılık bugün Müge Anlı canlı yayınında ev sahibi konuştu. Fatma Karadağ'ın oğlu Alim'in Cemal Durmaz'a 'baba' diye seslendiğini ifade eden ev sahibi, Fatma Hanım'ın Cemal Bey hakkında suçlamalarını da bir bir anlattı. İşte Müge Anlı canlı yayınında itirafta bulunan ev sahibinin DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan cinayeti hakkında sözleri...
05.09.2022 12:32 - Son Güncelleme: 05.09.2022 12:40
"BENİM KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜ, HALIYA SARIP..."
Müge Anlı'da son dakika itirafı! DJ Gezgin cinayetinde Fatma Karadağ'ın ev sahibi konuştu.
MÜGE ANLI'DAKİ RADYOCU DJ GEZGİN CİNAYETİ NEDİR?
Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Mehmet Karahan olayına kilitlendi. Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti.
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