Atv yeni sezon tanıtım filmiyle bomba giriş yaptı! Kardeşlerim'in muhteşem dönüşü: Eren kardeşlerin ilk partisinde korku dolu anlar...
Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemine merhaba dedi! Daha önceki yeni sezon tanıtım filmleriyle çok konuşulan atv, bu sene dizi oyuncularını bir araya getirdi. Reyting rekorları kıran dizilerin yer aldığı tanıtım filmi, geçtiğimiz akşam ilk kez atv Ana Haber Bülteni'nde izleyiciyle buluştu. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi "Kardeşlerim" 3.sezonuna bomba gibi başladı.
04.09.2022 10:28 - Son Güncelleme: 04.09.2022 10:46
Atv yeni sezon tanıtım filmiyle bomba giriş yaptı! Kardeşlerim'in muhteşem dönüşü: Eren kardeşlerin ilk partisinde korku dolu anlar...
EFSANELER VE DEVAM EDENLER
Sezon finalleriyle izleyicilerini mest eden atv dizileri, Kuruluş Osman, Yalnız Kurt ve Kardeşlerim, hayranlarının merakla beklediği yeni bölümleriyle önümüzdeki günlerde ekranda olacak.
ÜÇ YENİ DİZİ!
Yeni sezonla birlikte ekrana gelmeye hazırlanan üç yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam, Aldatmak ve Bir Küçük Gün Işığı ise ilk kez atv tanıtımında izleyici karşısına çıktı.