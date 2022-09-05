Müge Anlı'da araştırılan DJ Gezgin cinayetinde Fatma Karadağ'ın ev sahibi konuştu: "Benim kardeşimi öldürdü, halıya sarıp..."

Müge Anlı'da son dakika itirafı! DJ Gezgin cinayetinde Fatma Karadağ ve suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında karşı karşıya geldi. İddialara yanıt veren ikilinin sözlerine karşılık bugün Müge Anlı canlı yayınında ev sahibi konuştu. Fatma Karadağ'ın oğlu Alim'in Cemal Durmaz'a 'baba' diye seslendiğini ifade eden ev sahibi, Fatma Hanım'ın Cemal Bey hakkında suçlamalarını da bir bir anlattı. İşte Müge Anlı canlı yayınında itirafta bulunan ev sahibinin DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan cinayeti hakkında sözleri...