Müge Anlı canlı yayında kozlarını paylaştılar! DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın cinayetinde kilit isim konuştu ortalık karıştı

Müge Anlı canlı yayında kozlarını paylaştılar! DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan cinayetinde Fatma Karadağ'ın suçladığı sevgilisi ilk kez konuştu, ortalık karıştı. DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın cinayetinde şüphelerin odağındaki isim olan Cemal Durmaz, Fatma Karadağ ile sonunda Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında karşı karşıya geldi. Yüzleşmede taraflar birbirini suçlarken çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Yayına bağlanan görgü tanığı, Cemal ve Fatma'nın imam nikahıyla evli olduklarını ifade ederken, yalanlarını da tek tek ortaya çıkardı.