Müge Anlı canlı yayınında filmleri aratmayan operasyon! 34 yaşındaki komşu 15 yaşındaki kız çocuğunu alıkoymuştu...
Müge Anlı canlı yayınında filmleri aratmayan operasyon! 34 yaşındaki komşu 15 yaşındaki kız çocuğunu alıkoymuştu... Endişeli baba Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkarak başarılı sunucu Müge Anlı'dan yardım istemişti. Canlı yayına katılan Yasemin Şahbaz, Kocaeli'den kaybolan kızla ilgili Müge Anlı ekibi ile işbirliği yaparak 15 yaşındaki komşusunun 34 yaşındaki adamın elinden kurtarılmasını sağladı. Müge Anlı ekibi ve polis ekipleriyle işbirliği yapan Yasemin, Arife adında bir kızla sözleşti, nefes kesen operasyon başladı. İşte o anlar...
06.09.2022 11:07 - Son Güncelleme: 06.09.2022 11:20
NEFES KESEN OPERASYON!
Müge Anlı canlı yayınında filmleri aratmayan operasyon! 34 yaşındaki komşu 15 yaşındaki kız çocuğunu alıkoymuştu...
Müge Anlı ve ekibi 15 yaşındaki kız çocuğunu kurtardı.
Müge Anlı'da nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki Asu kurtarıldı - Video
Kocaeli'den kayıplara karışan 15 yaşındaki kız çocuğunun çaresizlik içinde çırpınan babası Müge Anlı canlı yayınına çıkarak yardım istedi.
Yasemin Şahbaz isimli bir genç kız, 15 yaşındaki kızın yanındaki kişilerden kendisine mesaj geldiğini söyleyerek Müge Anlı ve ekibi ile iş birliği yapmak istedi.