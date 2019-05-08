Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde sürpriz tanık! Katil Uğur Büyükşen mi?
Müge Anlı'da Necla ve Metin Büyükşen cinayeti aydınlatılmaya çalışıyor... Evlerine giren silahlı maskeli kişi tarafından vahşice katledilen Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde tüm şüpheler oğulları Uğur Büyükşen ve gelinleri Betül Büyükşen üzerinde yoğunlaştı. Öte yandan evden sağ kurtulan kızları Büşra Büyükşen'in verdiği çelişkili ifadeler kafaları karıştırıyor. Müge Anlı 8 Mayıs yayında ortaya çıkan yeni bir gördü tanığının verdiği ifadeye göre yapılan aramalar, Konya'da yaşanan Büyükşen cinayetini aydınlatabilir. İşte Müge Anlı Büyükşen cinayeti hakkında tüm ayrıntılar.
Tüm Türkiye evlerinde maskeli katillerce öldürülen Metin ve Necla Büyükşen'in katillerini merak ediyor... Necla ve Metin Büyükşen çifti evlerinde maskeli kişi veya kişilerce öldürülmüş, evden sağ çıkan tek kişi kızları Büşra olmuştu.
Tüm şüpheler mehir parasını alamamaları ve bunu sık sık dile getirmeleri nedeniyle Büyükşen çiftinin oğlu Uğur ve eşi Betül üzerinde toplanıyor. 6 Mayıs tarihindeki programda Uğur Büyükşen'in sinirli bir şekilde stüdyoyu terk etmesi de kafaları karıştırmıştı.