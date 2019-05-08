Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde sürpriz tanık! Katil Uğur Büyükşen mi?

Müge Anlı'da Necla ve Metin Büyükşen cinayeti aydınlatılmaya çalışıyor... Evlerine giren silahlı maskeli kişi tarafından vahşice katledilen Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde tüm şüpheler oğulları Uğur Büyükşen ve gelinleri Betül Büyükşen üzerinde yoğunlaştı. Öte yandan evden sağ kurtulan kızları Büşra Büyükşen'in verdiği çelişkili ifadeler kafaları karıştırıyor. Müge Anlı 8 Mayıs yayında ortaya çıkan yeni bir gördü tanığının verdiği ifadeye göre yapılan aramalar, Konya'da yaşanan Büyükşen cinayetini aydınlatabilir. İşte Müge Anlı Büyükşen cinayeti hakkında tüm ayrıntılar.

08.05.2019 14:20 - Son Güncelleme: 08.05.2019 14:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





