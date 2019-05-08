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Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde sürpriz tanık! Katil Uğur Büyükşen mi?

Müge Anlı'da Necla ve Metin Büyükşen cinayeti aydınlatılmaya çalışıyor... Evlerine giren silahlı maskeli kişi tarafından vahşice katledilen Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde tüm şüpheler oğulları Uğur Büyükşen ve gelinleri Betül Büyükşen üzerinde yoğunlaştı. Öte yandan evden sağ kurtulan kızları Büşra Büyükşen'in verdiği çelişkili ifadeler kafaları karıştırıyor. Müge Anlı 8 Mayıs yayında ortaya çıkan yeni bir gördü tanığının verdiği ifadeye göre yapılan aramalar, Konya'da yaşanan Büyükşen cinayetini aydınlatabilir. İşte Müge Anlı Büyükşen cinayeti hakkında tüm ayrıntılar.

08.05.2019 14:20 - Son Güncelleme: 08.05.2019 14:45
Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde sürpriz tanık! Katil Uğur Büyükşen mi?

Tüm Türkiye evlerinde maskeli katillerce öldürülen Metin ve Necla Büyükşen'in katillerini merak ediyor... Necla ve Metin Büyükşen çifti evlerinde maskeli kişi veya kişilerce öldürülmüş, evden sağ çıkan tek kişi kızları Büşra olmuştu.

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Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde sürpriz tanık! Katil Uğur Büyükşen mi?

Tüm şüpheler mehir parasını alamamaları ve bunu sık sık dile getirmeleri nedeniyle Büyükşen çiftinin oğlu Uğur ve eşi Betül üzerinde toplanıyor. 6 Mayıs tarihindeki programda Uğur Büyükşen'in sinirli bir şekilde stüdyoyu terk etmesi de kafaları karıştırmıştı.

UĞUR BÜYÜKŞEN CANLI YAYINDA ÇILGINA DÖNDÜ

Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde sürpriz tanık! Katil Uğur Büyükşen mi?

Öte yandan evden sağ çıkan Büşra Büyükşen'in çelişkili ifadeleri kafaları karıştırıyor. Müge Anlı bugün canlı yayında Büşra Büyükşen hakkında bir gerçeği açıkladı.

Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde sürpriz tanık! Katil Uğur Büyükşen mi?

AĞABEYİNE 'EVE GELEN SEN MİSİN?' DİYE SORMUŞ

Yaşananlar hakkında çelişkili ifadeler veren Büşra Büyükşen'in ağabeyi Uğur Büyükşen'e 'Eve gelen sen miydin?' diye sorduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde sürpriz tanık! Katil Uğur Büyükşen mi?

Müge Anlı, Büşra Büyükşen'e olay yerinde annesi ve babasının yanında kalmak yerine neden ağabeyi Uğur Büyükşen'e gittiğini de sordu. Büşra Büyükşen tek amacının ağabeyine haber vermek olduğunu söyledi.

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